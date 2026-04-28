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全球最低緯度首例 東方白鸛落腳雲林育3雛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
在雲林二崙和麥寮交界的電塔築巢成功繁殖的東方白鸛，三隻幼鳥已漸長大，成為全球最低緯度也是繁殖量最多的紀錄。圖／吳明宜提供
在雲林二崙和麥寮交界的電塔築巢成功繁殖的東方白鸛，三隻幼鳥已漸長大，成為全球最低緯度也是繁殖量最多的紀錄。圖／吳明宜提供

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年十二月在雲林濁水溪畔一處高壓電塔上築巢成功繁殖三隻幼鳥，成為全球緯度最低繁殖成功的案例。雲林縣長張麗善昨天偕同雲林野鳥學會現勘，肯定台塑等各方齊心保育以及濁水溪沙害防治成功，開創國際性保育成果，期許三隻可愛的小鸛平安長大順利離巢。

東方白鸛在麥寮和二崙兩鄉交界的麥寮發電廠約二十公尺高的電塔築巢，並產下四顆蛋，今年三月間孵出三隻可愛小白鸛，是國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，受到國際重視，在親鳥辛苦育雛下，三隻萌鸛逐漸長大，如今小鳥已能站立巢邊展翅玩耍。

雲林野鳥學會監事吳崇漢指出，這是全球紀錄緯度最低繁殖成功的案例，顯見鄰近食物充裕，依紀錄東方白鸛通常只成功繁殖一到兩隻，主要也是在於食物量是否充足，同時繁殖三隻相當少見，未來小鳥離巢是否會留在台灣或離境，期能透過衛星科技繫放追縱，才能完整紀錄整個保育成果。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，麥電原定在今年五月前完成第四十到七十塔的導線更換，因東方白鸛築巢在第五十六塔，在林保署和縣府協助下，為避免干擾繁殖，將五十五至五十七塔之間約七百公尺範圍的換線及礙子清洗全部暫停，將待明年幼鳥離巢後再施工。

張麗善表示，多年來和中央投入心力治沙，揚塵沙害從一年的五十九天降低至兩天，加上與台塑共同保育的用心，如今溪口的生態豐碩，已經有包括黑面琵鷺等二百五十種鳥類棲息，未來將持續努力打造完善的「生態廊道」。

台塑 濁水溪 張麗善

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