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連8年台南六甲淺山現蹤 「八色鳥生態季」登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
為推廣低碳生態旅遊，六甲區公所宣布「八色鳥生態季」登場，邀請遊客探尋八色鳥芳蹤。記者謝進盛／翻攝
為推廣低碳生態旅遊，六甲區公所宣布「八色鳥生態季」登場，邀請遊客探尋八色鳥芳蹤。記者謝進盛／翻攝

保育類夏季候鳥「八色鳥」近日再次翩然抵達台南六甲大丘里及周邊保安林地，這已連續8年記錄到八色鳥穩定回歸繁殖，六甲區公所也宣布「八色鳥生態季」登場，號召各界守護這群嬌客。

六甲區公所表示，根據嘉義林業保育分署及台灣野鳥生態調查協會最新監測，六甲區北勢坑、大丘園及南勢坑等地，是八色鳥在台灣重要核心棲息地，已連續8年被鳥友捕捉到，這群遠從東南亞飛越海洋而來的嬌客，對棲地忠誠度極高。

為推廣低碳生態旅遊，六甲區公所也宣布「八色鳥生態季」登場，邀請全國民眾前來探訪這群色彩繽紛的「夏日精靈」，也可踏訪鎮南宮仙宮廟登山步道，欣賞九品蓮花生態教育園區五彩繽紛香水蓮花，有機會巧遇水雉，紅冠水雞與小白鶴等鳥禽。

而六甲區公所這幾年也發行一系列八色鳥相關文創商品，包括八色鳥明信片與書籤，以及八色鳥元素燈箱入口意像。

六甲區長陳啓榮表示，公所2樓松鶴藝文走廊正展出林志強鳥禽畫，其中繪有栩栩如生的八色鳥圖畫，歡迎遊客參觀，也可以索取八色鳥明信片與書籤留念。遊客也可以到六甲松鶴燈箱入口意象打卡找尋八色鳥位在燈箱何處。

公所也呼籲，賞鳥時請遵守「不引誘、不干擾、不破壞」原則，共同守護八色鳥育雛家園。

六甲公所藝文走廊正展出林志強鳥禽畫，其中繪有栩栩如生的八色鳥圖畫。記者謝進盛／翻攝
六甲公所藝文走廊正展出林志強鳥禽畫，其中繪有栩栩如生的八色鳥圖畫。記者謝進盛／翻攝

六甲入口意象可見火鶴、八色鳥等，彰顯在地特色。記者謝進盛／翻攝
六甲入口意象可見火鶴、八色鳥等，彰顯在地特色。記者謝進盛／翻攝

六甲區公所這幾年也發行一系列八色鳥相關文創商品，包括八色鳥明信片與書籤。記者謝進盛／翻攝
六甲區公所這幾年也發行一系列八色鳥相關文創商品，包括八色鳥明信片與書籤。記者謝進盛／翻攝

東南亞 台南 八色鳥

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