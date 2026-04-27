蔣萬安才遭陳情鼠患...北市動物園展場驚見老鼠 園方：完全根除有難度

台北市大安區出現今年1月出現全國首例漢他病毒症候群死亡病例，也有民眾抱怨公共場所常見老鼠出沒，近日台北市長蔣萬安更在行程途中被民眾當面陳情大安區有很多老鼠，如今有網友爆料動物園展場內也出現老鼠，議員要求應徹底根除，確保動物安全。園方表示，鼠患問題一直都在，若展場內有老鼠會立即捕捉，也有請防鼠達人加強園內相關措施。

民眾黨議員張志豪也說，大安區才發生鼠患，如今連動物園也有老鼠入侵，若因此汙染動物環境、甚至飼料汙染，導致動物身體出現問題，後果不堪設想，園方應想辦法解決鼠患問題，確保動物安全疑慮。

園長朱孝芬表示，鼠患問題其實一直都有存在，也針對個園區加強防鼠，但因為老鼠會鑽來鑽去很難根除，也有請防鼠專家到園區尋找有效解決辦法，也會安排定期健檢確保動物安全。

園方表示，動物園因緊鄰山區，是動物入侵的高發生地區，園內各區時時都會巡檢與強化防野鼠入侵防護，倘若發現入侵狀況發生，也會立即捕捉移除，並檢查防護是否有缺損之處。

園方說，紋陸龜展場2-3月再次做防鼠措施，施作後至昨天前未再有入侵，昨日保育員發現入侵亞成鼠後，立即將個體捕捉移除並檢查防鼠設施未見破壞，擔心是從屋頂掉落至展場個體目前持續巡檢。

有網友爆料台北市立動物園展場內也出現老鼠，議員要求應徹底根除，確保動物安全，園方表示，動物園因緊鄰山區，是動物入侵的高發生地區，園內各區時時都會巡檢與強化防野鼠入侵防護。圖／動物園提供

有網友爆料台北市立動物園展場內也出現老鼠，議員要求應徹底根除，確保動物安全，園方表示，動物園因緊鄰山區，是動物入侵的高發生地區，園內各區時時都會巡檢與強化防野鼠入侵防護。圖／動物園提供

有網友爆料台北市立動物園展場內也出現老鼠，議員要求應徹底根除，確保動物安全，園方表示，動物園因緊鄰山區，是動物入侵的高發生地區，園內各區時時都會巡檢與強化防野鼠入侵防護。圖／動物園提供