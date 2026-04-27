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被貼負面標籤 臺北市立動物園解密斑點鬣狗「反差萌」日常

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市立動物園
照片取自臺北市立動物園

臺北市立動物園表示，提到斑點鬣狗，許多人的第一印象或許是卡通裡神祕陰險的反派，或是野外紀錄片中令人震撼的「高效進食」畫面。然而，這些被貼上「負面」標籤的行為，其實是經歷大自然長期演化過程後，最精密與智慧的生存策略。斑點鬣狗缺乏獅子能輕易對獵物鎖喉般的顎部結構，或是後短腿不利跳躍的身高與體型，牠們必須從獵物最柔軟的腹部或後端下手，才能在獅群趕來搶食前，以最快速度獲取熱量最高的內臟脂肪。從生態演化的角度來看，野外的斑點鬣狗為了在競爭激烈的非洲草原「爭分奪秒」獵食，發展出高效率的攝食方式，是非常聰明的作法。4月27日是「國際鬣狗日」，歡迎遊客們來動物園認識斑點鬣狗，順道幫這群被誤解已久的「草原清道夫」平反形象！

臺北市立動物園指出，世界上的鬣狗科物種包含斑點鬣狗、條紋鬣狗、棕鬣狗、土狼等，其中斑點鬣狗（Spotted Hyena，學名Crocuta crocuta）是家族中體型最大、最具社交智慧的成員。野外斑點鬣狗棲息於撒哈拉沙漠以南的稀樹草原、半沙漠地區，毛皮通常為黃褐色或棕色，布滿深色斑點花紋，頭部和頸部粗壯，口鼻部為黑色，耳朵則是接近圓形，雄性和雌性間外觀接近，很難第一眼從特徵判斷性別。

斑點鬣狗最為人知的就是牠們看似「殘忍」的覓食行為，斑點鬣狗大部分的時候是採取群體獵捕的模式合作捕捉獵物，其次才是取食被吃剩的腐肉。斑點鬣狗的食腐特性，在生態系中其實扮演非常重要的角色。牠們寬大有力的下顎，咬合能力能夠將骨頭咬碎吞進胃裡，再利用極強的胃酸消化，將腐敗的動物殘骸清除得乾乾淨淨，是草原生態系中的「零廚餘」不可或缺的幫手。

在斑點鬣狗的社會裡，「女力」當道，雌性個體不僅體型較大，地位也更高，這在肉食目動物中極為罕見。在臺北市立動物園的非洲動物區，可以觀察到斑點鬣狗雌雄互動既溫馨又逗趣的一面。保育員不定期會提供以麻布袋製作的行為豐富化「玩具」，沾上肉汁氣味或血水，讓斑點鬣狗發揮撲擊、啃咬物體的狩獵本能。兩隻斑點鬣狗中，雌性斑點鬣狗「小乖」較為強勢，經常會搶先探索行為豐富化物件並叼走獨佔，還驅趕好奇上前的雄性斑點鬣狗「小白」。因此斑點鬣狗「小白」只能趁對方「小乖」沒發現時，伺機找到麻布包偷偷嗅聞撕咬滿足一下好奇心。

斑點鬣狗雖然有著看似兇狠的外表，在動畫中經常被當成反派角色，現實中的牠們其實有著意想不到的一面。歡迎大家來到非洲動物區時留步觀察，也許會看到牠們使用行為豐富化物件、社交互動的行為，說不定還有機會聽到鬣狗像「笑聲」般的叫聲。

臺北市立動物園提醒大家，斑點鬣狗是力量強大的肉食性動物，參觀時請遵循「不餵食、不接觸、不干擾」的三不原則，保持適當的距離，請勿跨越護欄騷擾動物，也請不要製造聲響吸引動物注意或是投擲異物，以確保彼此的安全，讓我們一起用尊重的角度守護草原上的智慧獵人。

聚傳媒

動物園 非洲

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