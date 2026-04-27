影／台中喵星人鑽門縫偷溜…急壞飼主 幸好遇到愛貓人出手相助

台中市劉姓男子有飼養貓，近日愛貓鑽門縫溜出門，劉男事後發現愛貓搞失蹤，急得調監視器找貓，才發現原來愛貓趁他替友人開門時，偷溜出門，但出門後在離家不到20公尺處，即被路過的一輛轎車駕駛帶走，劉因擔心愛貓安危報警，但車主解釋，因擔心危險，所以將貓帶往醫院掃晶片，後來還在網路平台發文找飼主，化解一場誤會。

第二警分局育才所警員施宗樺、高慈佑、實務訓練生李旭翔於12日獲報，北區雙十路二段有民眾家中貓咪疑似被人帶走。

經查，劉姓男子當晚在家中與友人小聚，送朋友離開時一時未注意門縫，家中寵物貓趁隙跑出門外，待劉男返家後才驚覺愛貓失蹤，心急在住家周邊搜尋未果。

劉男隨即調閱住家附近監視器畫面，發現貓跑出家門後，在距離住處不到20公尺處遊蕩，隨後被一輛路過車輛的駕駛帶上車，擔心愛貓安危便立即報警。

警員得知狀況後，調閱路口監視器，很快確認該車輛車號聯繫車主，請其將貓帶至派出所。

據了解，該車主一家本身也是愛貓人士，家中飼養兩隻貓咪，當時見貓獨自在路上遊蕩、未配戴項圈，擔心發生危險，便先將牠帶往動物醫院掃描晶片確認身分，由於醫院基於個資保護無法直接提供飼主資訊。

車主兒子在社群平台發文協尋飼主，正巧此時接獲警員聯繫，隨即將貓咪帶至派出所，雙方在派出所確認後，貓咪順利交還給劉男，結束這場驚魂記，劉男對員警迅速協助找回愛貓深表感謝，也對好心民眾的善意十分感動。

第二警分局長鍾承志表示，許多民眾視寵物如家人，一旦走失往往十分焦急，建議飼主平時可為寵物配戴項圈、名牌或其他可辨識物件，並確實植入晶片及更新資料；若不慎走失，報案時可提供寵物特徵、走失時間及地點等資訊，以利警方或熱心民眾協助尋回；同時也呼籲民眾，若發現疑似走失的寵物，可先協助通報或送往動物醫院掃描晶片，透過多方合作，幫助毛孩早日回到溫暖的家。

台中市劉姓男子飼養的寵物貓在12日偷溜出門，幸好遇到熱心車主、警員協助，找回愛貓。圖／第二警分局提供