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陸籍男在小琉球違法撲抱海龜 可關1年、重罰30萬 海巡送辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
第五岸巡隊昨接獲報案，小琉球花瓶岩岸際有男子觸摸海龜，經查是來台依親的50多歲陸籍劉姓男子，詢問後依違反野生動物保護法函送屏東地檢署。圖／讀者提供
第五岸巡隊昨接獲報案，小琉球花瓶岩岸際有男子觸摸海龜，經查是來台依親的50多歲陸籍劉姓男子，詢問後依違反野生動物保護法函送屏東地檢署。圖／讀者提供

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所26日下午4時許接獲報案，在小琉球花瓶岩岸際目睹有男子觸摸海龜，並提供影像資料，經海巡循線追查，在花瓶岩岸際發現是來台依親的50多歲陸籍劉姓男子，詢問後依違反野生動物保護法函送屏東地檢署。

海巡指出，騷擾海洋保育類野生動物者可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金，外籍人士觸法也一樣照罰。

海巡表示，昨26日下午4時21分，小琉球安檢所人員接獲民眾報案稱目睹有人在花瓶岩岸際觸摸海龜，提供其影片佐證。

海巡人員依據影像畫面，發現該男子近距離接觸海龜行為，隨即到花瓶岩岸際比對指認，最後在周邊岸際尋獲該衣著特徵相符遊客，隨即帶回安檢所實施訪談筆錄製作。

50多歲的劉男是陸籍人士，合法入境來台依親，他稱，當時一人在欣賞海景，海龜遭浪拍打至身旁故移開牠，但因碰觸海龜行為，違法事實明確，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

小琉球地區是台灣著名保育類海龜棲息地，往返小琉球交通船都會播放宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，均宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，然類案事件仍層出不窮。

南部分署第五岸巡隊呼籲，面對野生動物把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法規定，騷擾海洋保育類野生動物者可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線，共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

第五岸巡隊昨接獲報案，小琉球花瓶岩岸際有男子觸摸海龜，經查是來台依親的50多歲陸籍劉姓男子，詢問後依違反野生動物保護法函送屏東地檢署。圖／讀者提供
第五岸巡隊昨接獲報案，小琉球花瓶岩岸際有男子觸摸海龜，經查是來台依親的50多歲陸籍劉姓男子，詢問後依違反野生動物保護法函送屏東地檢署。圖／讀者提供

野生動物 海巡署 小琉球 海龜

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