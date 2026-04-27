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浣熊、河口鱷等641種危險動物5月1日起禁養 飼主需登記備查
為強化源頭管理並維護公共安全，農業部公告自今年5月1日起，全面禁止國人飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險性動物，台中市動物保護防疫處提醒，已飼養上述動物的飼主，明年4月30日前完成登記備查，即可合法繼續飼養至動物終老。
動保處表示，為保障新制上路前既有飼主權益及落實源頭管理，農業部訂定「不溯及既往」配套措施，現有飼主應於116年4月30日前至農業部「寵物登記管理資訊網-禁養動物登記系統」進行線上資料登錄，完成系統登錄後，動保處將前往動物飼養所在地進行實地查核，確認動物狀況及比對資料無誤後，始可完成登記備查程序。
動保處表示，日後如飼主、飼養地點變更或動物死亡時，皆須報請備查；未來動物轉讓對象，限於已在116年4月30日前完成登記，並具同物種飼養經驗者。
如未依限登記備查或違法飼養公告指定禁止飼養、輸入或輸出動物，可依動保法處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。
動保處呼籲，飼養任何寵物前皆應審慎評估自身的照養能力與居家環境，切勿因一時好奇而飼養，並務必落實「終養不棄養」，共同維護社會公共安全及動物福利。禁養動物登記系統連結（網址：https://www.pet.gov.tw/Web/NotAllowPet.aspx）
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