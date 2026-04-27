全球首例！ 瀕危東方白鸛低緯度育雛3寶 雲林將打造生態環教廊道
一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年12月在雲林濁水溪畔一處高壓電塔上築巢成功繁殖了3隻幼鳥，成為全球緯度最低繁殖成功的案例。雲林縣長張麗善今天偕同雲林野鳥學會現勘，對於台塑等各方齊心保育及濁水溪沙害防治成功，開創了國際性保育成果極表肯定，大家期許3隻可愛的小鸛平安長大順利離巢。
這對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」是於去年12月飛抵麥和二崙兩鄉交界的麥寮發電廠約20米高的電塔築巢，期間因逢東北季風期，風勢強大，但親鳥能順利產下四顆蛋，並於今年3月間孵出3隻可愛小白鸛，成為國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，格外受到國際重視，國際鳥會也曾來關切。
在親鳥辛苦育雛下，3隻萌鸛逐漸長大，福爾摩沙野鳥保育協會及雲林野鳥學會等不少鳥友，近半年來無時無刻守在附近監控保護並紀錄育雛成長過程，如今小鳥已能站立巢邊展翅玩耍。
雲林縣長張麗善、立委張嘉郡今天會同環保局、農業處、台塑麥寮管理部等單位，在雲林野鳥學會引導下現勘，大家看到可愛小鸛活潑身影，無不感動又欣悅，張麗善除感謝鳥會辛勞守護，對於瀕危珍稀鳥類能在濁水溪畔繁殖成功，成為國際保育大喜事，顯見多年來投入改善溪流環境的成功。
張麗善說，多年來和中央投入心力治沙，揚塵沙害從一年59天降至2天，加上與台塑共同保育的用心，如今溪口生態豐碩，已有包括黑面琵鷺等250種鳥類來棲息，未來將持續努力打造完善的「生態廊道」。
野鳥學會監事吳崇漢指出，這是全球紀錄緯度最低繁殖成功的案例，顯見鄰近食物充裕，依紀錄東方白鸛通常只成功繁殖一到兩隻，主要也是在於食物量是否充足，如今同時繁殖三隻也是相當少見，未來小鳥離巢是否會留在台灣或離境，期能透過衛星科技繫放追縱，才能完整紀錄整個保育成果。
台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑也指出，麥電原定在今年5月前完成第40到70塔的導線更換，因東方白鸛築巢在第56塔，在林保署和縣府協助下，為避免干擾繁殖，將55至57塔之間約700公尺範圍的換線及礙子清洗全部暫停，將待明年幼鳥離巢後再施工。
張麗善指出，東方白鸛在雲林繁殖成功是國內保育重要里程碑，將持續和中央合作打造更完善的環境教育場域，讓這件成功的保育成為最好的教案。
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