全球首例！ 瀕危東方白鸛低緯度育雛3寶 雲林將打造生態環教廊道

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年12月在雲林濁水溪畔一處高壓電塔上築巢成功繁殖了3隻幼鳥，成為全球緯度最低繁殖成功的案例。雲林縣長張麗善今天偕同雲林野鳥學會現勘，對於台塑等各方齊心保育及濁水溪沙害防治成功，開創了國際性保育成果極表肯定，大家期許3隻可愛的小鸛平安長大順利離巢。

這對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」是於去年12月飛抵麥和二崙兩鄉交界的麥寮發電廠約20米高的電塔築巢，期間因逢東北季風期，風勢強大，但親鳥能順利產下四顆蛋，並於今年3月間孵出3隻可愛小白鸛，成為國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，格外受到國際重視，國際鳥會也曾來關切。

在親鳥辛苦育雛下，3隻萌鸛逐漸長大，福爾摩沙野鳥保育協會及雲林野鳥學會等不少鳥友，近半年來無時無刻守在附近監控保護並紀錄育雛成長過程，如今小鳥已能站立巢邊展翅玩耍。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡今天會同環保局、農業處、台塑麥寮管理部等單位，在雲林野鳥學會引導下現勘，大家看到可愛小鸛活潑身影，無不感動又欣悅，張麗善除感謝鳥會辛勞守護，對於瀕危珍稀鳥類能在濁水溪畔繁殖成功，成為國際保育大喜事，顯見多年來投入改善溪流環境的成功。

張麗善說，多年來和中央投入心力治沙，揚塵沙害從一年59天降至2天，加上與台塑共同保育的用心，如今溪口生態豐碩，已有包括黑面琵鷺等250種鳥類來棲息，未來將持續努力打造完善的「生態廊道」。

野鳥學會監事吳崇漢指出，這是全球紀錄緯度最低繁殖成功的案例，顯見鄰近食物充裕，依紀錄東方白鸛通常只成功繁殖一到兩隻，主要也是在於食物量是否充足，如今同時繁殖三隻也是相當少見，未來小鳥離巢是否會留在台灣或離境，期能透過衛星科技繫放追縱，才能完整紀錄整個保育成果。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑也指出，麥電原定在今年5月前完成第40到70塔的導線更換，因東方白鸛築巢在第56塔，在林保署和縣府協助下，為避免干擾繁殖，將55至57塔之間約700公尺範圍的換線及礙子清洗全部暫停，將待明年幼鳥離巢後再施工。

張麗善指出，東方白鸛在雲林繁殖成功是國內保育重要里程碑，將持續和中央合作打造更完善的環境教育場域，讓這件成功的保育成為最好的教案。

在雲林二崙和麥寮交界的電塔築巢成功繁殖的東方白鸛，三隻幼鳥已漸長大，成為全球最低緯度也是繁殖量最多的紀錄。圖／吳明宜提供

在雲林二崙和麥寮交界的電塔築巢成功繁殖的東方白鸛，三隻幼鳥已漸長大，成為全球最低緯度也是繁殖量最多的紀錄。記者蔡維斌／攝影

列為瀕危稀珍的東方白鸛在雲林二崙和麥寮交界的電塔築巢成功繁殖，三隻幼鳥已漸長大，雲林縣長張麗善率相關單位踏勘，將持續為保育盡心力。記者蔡維斌／攝影