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高雄援中港濕地鳥類求偶繁殖期 民眾勿干擾

中央社／ 高雄26日電

氣溫回暖，高雄援中港濕地進入鷺科鳥類求偶與繁殖高峰期，紅樹林間傳來此起彼落鳥鳴聲，不時可見鳥兒忙著築巢。民眾欣賞自然之美時，應以不干擾為原則，讓鳥類能安心繁殖。

高雄市工務局公園處今天發布新聞稿指出，援中港濕地正值鷺科鳥類的求偶與繁殖高峰期，包括大白鷺、小白鷺、黃頭鷺及夜鷺等種類，陸續進入繁殖狀態。

公園處表示，援中港濕地可觀察到雄鳥先行占據巢位，當有雌鳥接近時，雄鳥會展開一連串「求偶儀式」，外表爭奇鬥艷，歌聲響亮多變，舞蹈奇特誇張；過程中，雙方還會透過互動與「對舞」確認彼此，動作優雅而富節奏感。

當雄鳥銜來樹枝作為「定情信物」，也象徵共同築巢鞏固配偶關係的開始。整個求偶流程從試探、互動到成功配對，充滿節奏與變化。

公園處表示，援中港濕地位於海岸地區，是高雄重要的生態節點，長期維持穩定且多樣的棲地環境，不僅孕育豐富的鳥類族群，也提供魚類、蟹類及多樣濕地生物良好的生存空間，是城市中難得保留完整生態樣貌的重要場所。

公園處提醒民眾，春季正是觀察濕地生態的最佳時機，但在欣賞自然之美時，以不干擾為原則，保持適當距離觀察，讓鳥類能安心繁殖、順利育雛。

氣溫 援中港 高雄 濕地

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