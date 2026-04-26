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轉運站大頂棚裝超音波驅鳥器 趕不走野鳥 專家：鳥類恐新症為時不久

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影

基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，中正公園大佛廣場也有鴿群汙染環境，基隆市動物保護防疫所今天表示，已安排專家提供都市野生動物共存與野鴿管理策略，研商兼顧生態與生活品質的策略，並呼籲民眾不要餵養野鴿引來群聚，干擾民眾生活環境。

動保所主任陳柏廷今天表示，近年隨著都市發展，部分民間社區與公有場館偶爾野鴿群聚的課題。為了協助市民與各主管機關，建立正確且溫和的野生動物防治觀念，已舉辦「都市野生動物共存與野鴿管理策略」課程，邀請「博威鳥控」執行長杜昆盈演講，並與各單位交流，商討兼顧生態與生活品質的野鴿管理策略。

杜昆盈說，鴿子的祖先原棲息於岩壁，進入都市後，高樓大廈便成了牠們最愛的「水泥岩壁」。基隆是台灣賽鴿出港的重鎮，部分迷途的鴿子會選擇在基隆落地繁衍。導致鳥群異常聚集的最關鍵原因，則是人為餵食，提供充足食物來源，因為只要有食物，便容易吸引鳥群停駐。

杜昆盈也透過投影片說明「恐新症（Neophobia）」概念，指鴿子是高度適應城市的聰明鳥類，雖然初期會對沒見過的干擾感到緊張害怕，但沒隔多久，發現沒有實質威脅，便會漸漸適應，這也是為什麼許多電子驅趕設備，長時間使用後，效果有限的原因。

講座中也透過現場施作的照片，展示防鳥網、防鳥刺與防鳥索，這些專業物理性防護措施的應用。杜昆盈說，這些方法既不會傷害鳥類，也能為各場館提供具體的長效解決方案。

陳柏廷指出，都市中大量聚集的鴿群，除了排泄物影響環境，清晨的啼叫聲也對附近居民生活造成干擾。面對野鴿聚集，嘗試使用聲波、氣味、光源或揮動物體等方式驅趕，但鳥類「恐新症」會減退，效果就會隨時間遞減。

基隆市愛一路、仁二路口的高架橋下方，早年因有人去撒飼料，變成鴿子聚集的棲息地，不只排泄物汙染環境，行走下方斑馬線的民眾也可能遭受「彈襲」，引發民怨。市府透過嚴禁餵食，並在高架橋下方架設防護網，已成功驅離。

陳柏廷說，溫和且有效的防護工程是專業技術，如同防水工程一樣，需要對症下藥。若場館或居住地因鴿子聚集造成不便，可適度移除空巢枝，讓鴿子另尋他處繁衍。若鳥群仍持續聚集，建議尋求「鳥控公司」評估。

動保所呼籲民眾減少並停止餵食行為，因為這是最根本的措施，沒有人為提供食物，便能自然減少鳥類群聚。期盼透過公私協力與落實源頭管理，在野生動物共存與市民生活品質之間，取得良好平衡，共同維護舒適的宜居環境。

基隆市愛一路、仁二路口的高架橋下方，早年因有人去撒飼料，變成鴿子聚集的棲息地。市府透過嚴禁餵食，並在高架橋下方架設防護網，已成功驅離。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛一路、仁二路口的高架橋下方，早年因有人去撒飼料，變成鴿子聚集的棲息地。市府透過嚴禁餵食，並在高架橋下方架設防護網，已成功驅離。記者邱瑞杰／攝影

基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影

基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影

基隆市愛一路、仁二路口的高架橋下方，早年因有人去撒飼料，變成鴿子聚集的棲息地。市府透過嚴禁餵食，並在高架橋下方架設防護網，已成功驅離。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛一路、仁二路口的高架橋下方，早年因有人去撒飼料，變成鴿子聚集的棲息地。市府透過嚴禁餵食，並在高架橋下方架設防護網，已成功驅離。記者邱瑞杰／攝影

基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆城際轉運站大頂棚成鳥類棲息據點，市府已設置超音波驅鳥器，但仍見鳥類聚集，排泄物汙染環境。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中正公園大佛廣場有人會去餵食鴿子，導致出現鴿群汙染環境，引發民怨。圖／中正區公所提供
基隆市中正公園大佛廣場有人會去餵食鴿子，導致出現鴿群汙染環境，引發民怨。圖／中正區公所提供

鴿子 基隆

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