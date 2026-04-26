毛寶貝當紅娘 新北動物之家聯誼 60人互動尋愛推認養

新北市動保處攜手民政局，今在板橋動物之家舉辦115年第3場單身聯誼活動，結合收容動物互動與手作體驗，吸引60位單身男女參與。毛寶貝化身「最萌紅娘」，在輕鬆自然的氛圍中拉近彼此距離，也同步推廣認養觀念，讓人與動物在相遇中尋找各自的幸福。

主辦單位表示，現代人生活節奏快速、人際關係疏離，單純增加社交活動或教授技巧，往往難以真正促進連結，因此此次活動特別結合動物陪伴元素。參與者在志工帶領下與收容犬互動，並體驗「手作編織花環項圈」，透過共同照顧與創作過程培養默契，自然開啟話題，讓交流更真誠。

活動中，由動物之家人員介紹收容犬隻的特性與照護方式，並宣導正確飼養觀念，提醒民眾飼養前應審慎評估生活條件與責任。透過近距離接觸，讓參與者認識收容動物的穩定與親人特質，提升認養意願。現場不時傳出「路克好帥」、「阿信很會撒嬌」等讚嘆聲，氣氛熱絡。

參與者張先生表示，動物具有療癒力量，能化解初識的陌生感，在放鬆氛圍下認識同樣喜愛動物的朋友，是很特別的經驗。在陪伴犬隻過程中，也更體會生命的溫度，期待能藉此找到志同道合的伴侶。

動保處指出，動物不僅是人類的重要陪伴者，也能促進情感連結。透過聯誼活動，除提供單身民眾多元交友機會，也希望讓更多人認識收容動物的可愛與友善，進而關注認養議題。未來將持續推動多元活動，打造人與動物共好共榮的友善城市。

新北市動保處攜手民政局，今在板橋動物之家舉辦115年第3場單身聯誼活動。圖／新北市動保處提供