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春末夏初蛇類目擊案例多 專家：應理解為環境健康的指標

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
游崇瑋表示，當人類學會在適當距離中與野生動物共存，與其將蛇視為威脅，不如將其理解為環境健康的指標。圖／聯合報系資料照
游崇瑋表示，當人類學會在適當距離中與野生動物共存，與其將蛇視為威脅，不如將其理解為環境健康的指標。圖／聯合報系資料照

每年進入4、5月，由於天氣轉暖，蛇類活動力增強並開始覓食與求偶，導致出沒頻率大增，日前雲林縣消防局統計，今年4月份統計至今，已接獲民眾通報358件捕蛇案件，引起部分民眾緊張。專家表示，春季是氣候轉折的關鍵時期，也是每年最容易被人們觀察到的時段之一，若真的在野外或住家附近遇到蛇，最安全的做法是保持距離，與其將蛇視為威脅，不如將其理解為環境健康的指標。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋表示，春季是氣候轉折的關鍵時期，隨著氣溫穩定回升、日照延長，原本在冬季活動降低、蟄伏的蛇類逐漸恢復活躍。蛇屬於外溫動物，其體溫與代謝高度依賴環境溫度；當氣溫升至適合活動的區間，牠們便開始於空曠處曬太陽提升體溫，以便後續的覓食、移動與探索棲地。

游崇瑋說，4、5月正好就是此類狀況的發生季節，不會過於炎熱也不會過冷，因為太熱太冷都會讓蛇類偏向躲藏，人們就難以目擊，因此也成為1年之中最容易被人們觀察到的時段之一。

游崇瑋指出，除了氣候因素外，繁殖行為也是推動目擊率上升的重要原因。許多台灣常見日行性蛇類，如南蛇與眼鏡蛇等，會在春末至初夏進入繁殖期，雄蛇為了尋找配偶而增加移動距離，甚至可能跨越原本的活動範圍，活動頻率變高，出現在相對空曠的環境機會變高，春季也是許多小動物的繁殖季，例如蛙類、蜥蜴與鼠類數量上升，因此這並非蛇闖入人類空間，而是習性與食物鏈自然延伸的結果。

游崇瑋強調，蛇多半不會主動攻擊人類，踩踏或過度接近才是引發防禦行為的主要原因；在居家環境方面，維持周邊整潔是降低蛇類出現的關鍵，過高的草叢、堆積的雜物與未處理的廢棄物，容易吸引鼠類進駐棲息，進而吸引蛇類覓食，因此減少「獵物」往往比直接驅蛇更有效。

游崇瑋表示，春末的蛇類高峰是自然運行的一部分，蛇類的出現提醒我們這片土地仍保有豐富的生態系統，與其將蛇視為威脅，不如將其理解為環境健康的指標，當人類學會在適當距離中與野生動物共存，那些偶然出現在視野中的蛇影，也將不再只是驚嚇，而是自然的一段日常風景。

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