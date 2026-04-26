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台東知本濕地 木棧板當小燕鷗寶寶避風港

聯合報／ 記者尤聰光潘奕言／連線報導
台東知本濕地昨日舉辦守護小燕鷗活動，志工利用廢棄木棧板提供幼雛遮陽避雨及躲避天敵的空間。記者尤聰光／攝影
台東知本濕地昨日舉辦守護小燕鷗活動，志工利用廢棄木棧板提供幼雛遮陽避雨及躲避天敵的空間。記者尤聰光／攝影

為提升小燕鷗幼雛存活率，荒野保護協會台東分會與野鳥學會昨在知本濕地舉辦幫小燕鷗寶寶遮陽擋雨行動，呼喚大家疼惜這個重要的育嬰房。另為保護瀕危物種草鴞屏東縣政府推動草鴞生態服務給付政策，獎勵農友採行友善農法，讓農地成草鴞的重要棲地，每公頃最高可申請三萬三千元。

每年四月至八月，小燕鷗從南半球長途遷徙至台東海岸繁殖，於沙灘與沙洲上築巢、孵蛋、育雛，並在八月後返回南半球度冬。荒野保護協會台東分會表示，去年在知本溪口海岸共記錄到一二九巢繁殖，顯示該區為重要棲地之一。

沙灘高溫問題日益嚴峻，由於缺乏遮蔽物，小燕鷗幼雛面臨熱衰竭風險。保育志工昨在濕地設解說牌、引導遊客及車輛動線，並利用廢棄木棧板提供幼雛遮陽避雨及躲避天敵的空間，也安排現地觀察與導覽解說。

台東縣野鳥學會會長黃淑琳指出，小燕鷗幼鳥學習飛行後，將於夏季結束前返回澳洲，隔年再度來台繁殖。由於沙灘同時也是民眾休憩空間，透過宣導與引導來維護棲地安全。

另外，屏東設置九十六處猛禽棲架，約七成記錄到猛禽出現，其中廿處有草鴞活動。縣府推出生態薪水，只要不使用老鼠藥、毒餌、非友善防治網及除草劑，並於田區架設猛禽棲架，即可申請生態給付獎勵金。

農業處說明，獎勵項目包括農地友善、棲架監測、自主巡護，今年擴大納入長治鄉及萬丹鄉。

台東 荒野保護協會 野鳥 草鴞 生態 屏東 濕地

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