寵物用藥新制惹議 民眾黨團提修法：區分人用、動物保護藥 採負面表列

寵物用藥新制爭議延燒，農業部暫緩上路。民眾黨立委邱慧洳指出，黨團提出動物保護法部分條文修正草案，草案內容包括明確區分定義「人用藥品」與「動物保護藥品」、採負面表列，僅限制可能影響公眾健康的特定藥物不得用於動物治療，其餘開放獸醫師依專業判斷使用，同時解決動保法與藥事法的制度衝突，讓獸醫師得以合法取得並使用動物保護藥品。

毛小孩的動物用藥長期不足，獸醫拿人用藥品治療寵物，因此藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」原定7月上路，卻引發飼主須持處方箋到藥局領藥，因多項寵物急救藥品尚未登錄，恐延誤就醫，農業部日前宣布暫緩上路。

邱慧洳指出，動物保護法早在2015年就已允許獸醫師，在犬、貓等非經濟動物治療時使用「人用藥品」，但在藥事法限制下，卻讓獸醫師「能用卻拿不到」法規扞格。加上動物專用藥品市場規模有限，藥商投入開發意願不高，使第一線獸醫師長期面臨用藥不足的現實壓力，也讓動物醫療陷入困境。

邱慧洳說，動物使用人用藥物在臨床上已行之有年，放眼國際，歐盟、美國、日本等先進國家也多採相同作法，並由獸醫師依專業判斷使用。與其讓制度落後於現實、持續產生法律競合與適用爭議，不如透過修法明確規範，讓制度回應實務需求，因此民眾黨立法院黨團提出動物保護法部分條文修正草案。

邱慧洳說，明確區分「人用藥品」與「動物保護藥品」法律定義；採「負面表列」方式，僅限制可能影響公眾健康的特定藥物不得用於動物治療，其餘開放獸醫師依專業判斷使用。解決動保法第4條與藥事法第50條第1項的制度衝突，讓獸醫師得以合法取得並使用動物保護藥品。