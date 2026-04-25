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台東知本成育雛戰場 民間保育團體為小燕鷗撐起保護傘

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣野鳥學會會長黃淑琳表示將持續監測小燕鷗族群變化，並與相關單位及在地社群合作，期望在保育與發展之間取得平衡。記者尤聰光／攝影
台東縣野鳥學會會長黃淑琳表示將持續監測小燕鷗族群變化，並與相關單位及在地社群合作，期望在保育與發展之間取得平衡。記者尤聰光／攝影

為提升小燕鷗幼雛存活率，荒野保護協會台東分會與台東縣野鳥學會今天上午在知本濕地育樂路底沙灘舉辦「地球發燒了！來幫小燕鷗寶寶遮陽擋雨」行動。以喚起大家一起疼惜這個重要的育嬰房。

荒野保護協會台東分會表示，每年4月至8月，夏候鳥小燕鷗自中、南半球長途遷徙至台東海岸繁殖，於沙灘與沙洲上築巢、孵蛋、育雛，並在8月後返回南半球度冬。去年在知本溪口海岸進行的調查，共記錄到129巢繁殖，顯示該區為重要棲地之一。

然而，隨著氣候變遷加劇，沙灘高溫問題日益嚴峻，由於缺乏遮蔽物，小燕鷗幼雛面臨熱衰竭風險。同時，知本濕地未來規畫以BOT方式委外發展遊憩用途，若沙灘活動增加，恐對繁殖中的鳥類造成進一步干擾。

「地球發燒了！來幫小燕鷗寶寶遮陽擋雨」行動，內容包含設置解說牌、引導遊客及車輛動線，並利用廢棄木棧板提供幼雛遮陽避雨及躲避天敵的空間，隨後也安排現地觀察與導覽解說。

台東縣野鳥學會會長黃淑琳指出，小燕鷗幼鳥在當地成長並學習飛行後，將於夏季結束前返回澳洲，隔年再度來台繁殖。由於沙灘同時也是民眾休憩空間，學會與志工透過宣導與引導方式，協助維護棲地安全。

目前已有超過百名志工投入相關工作，包括於繁殖區設置標示、協助移除可能影響繁殖的漁具，並與沙灘車業者溝通，要求車輛行駛於固定路線，避免干擾鳥類活動。黃淑琳表示，在持續推動下，民眾保育意識逐年提升，配合度也明顯增加，小燕鷗繁殖情形呈現穩定改善。

不過，對於未來棲地變化，學會仍持審慎態度。黃淑琳指出，部分地區規畫中的開發案，可能以碳匯等名義進行，但仍可能對現有棲地造成影響。此外，近年發生的野火事件，也可能改變小燕鷗適合繁殖的環境條件，增加不確定性。

縣野鳥學會表示，未來仍將持續監測族群變化，並與相關單位及在地社群合作，期望在保育與發展之間取得平衡，讓這群跨越海洋而來的嬌客，能持續在台東安心繁衍。

荒野保護協會台東分會與台東縣野鳥學會今天上午在知本濕地育樂路底沙灘舉辦「地球發燒了！來幫小燕鷗寶寶遮陽擋雨」行動。記者尤聰光／攝影
荒野保護協會台東分會與台東縣野鳥學會今天上午在知本濕地育樂路底沙灘舉辦「地球發燒了！來幫小燕鷗寶寶遮陽擋雨」行動。記者尤聰光／攝影

志工人員利用廢棄木棧板提供小燕鷗幼雛遮陽避雨及躲避天敵的空間。記者尤聰光／攝影
志工人員利用廢棄木棧板提供小燕鷗幼雛遮陽避雨及躲避天敵的空間。記者尤聰光／攝影

濕地 荒野保護協會 野鳥

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