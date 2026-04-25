金色嬌客現身校園 嘉義沿海某國中黃金蝙蝠群現身成生態亮點

嘉義縣沿海某國中近日傳出驚喜發現，校園專科大樓頂樓屋簷下，竟棲息數十隻學名「金黃鼠耳蝠」，俗稱「黃金蝙蝠」的台灣特有物種。這群嬌小金色身影倒掛成群罕見，讓校方與保育人士振奮不已。

該校去年受丹娜絲到颱風侵襲，校舍受損進行修繕工程，施工人員意外在頂樓發現這群「新住客」。校方隨即通報鄰近雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館派員勘查，經確認是台灣特有種的黃金蝙蝠，數量達數十隻，族群規模不小。

保育人員指出，早在10多年前，當地就曾觀察到黃金蝙蝠棲息樹上，如今轉而利用建物屋簷棲息，顯示其棲地選擇隨環境變化調整。由於黃金蝙蝠極為敏感，為避免人為干擾，校方低調處理，並未對學生公開，盼為蝙蝠保留安穩繁殖環境。

教職員開心將這群嬌客視為「福氣降臨」，因「蝠」與「福」同音，象徵吉祥、福氣。保育人士指出，黃金蝙蝠體長約5至6公分，每年4月初飛抵平地，常棲息屋簷或玉蘭、黃槿等闊葉樹上，彼此緊密依偎取暖。5至7月進入繁殖期，雌蝠會產下幼蝠，並選擇陽光可及處哺乳育幼，約1個月後幼蝠即可隨成蝠活動，族群8、9月離開，10月底逐漸消失，在校園現蹤，值繁殖期，顯示該處環境具備適合棲息與育幼條件。

1970年代台灣黃金蝙蝠族群曾接近千隻，隨著土地開發、農藥使用與棲地流失，數量急遽下降，保育刻不容緩。專家強調，蝙蝠對自然環境貢獻大，多數為食蟲或食果性動物，不僅能抑制害蟲數量，也在覓食過程協助授粉與種子傳播，是維繫生態平衡重要角色。

此外，蝙蝠利用聲波定位能力，更啟發人類發展聲納技術。黃金蝙蝠館透過持續棲地營造與教育推廣，蝙蝠族群逐步回升。此次嘉義校園再度發現穩定族群，象徵保育成果顯現，提醒社會大眾，唯有減少干擾、維護棲地，才能讓這群「金色精靈」持續棲息繁衍。

嘉義縣沿海某國中近日傳出驚喜發現，校園專科大樓頂樓屋簷下，竟棲息數十隻學名「金黃鼠耳蝠」，俗稱「黃金蝙蝠」的台灣特有物種。這群嬌小金色身影倒掛成群罕見，讓校方與保育人士振奮不已。圖／讀者提供