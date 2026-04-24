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浣熊等高危險動物5月起禁養 北市登記統計出爐

中央社／ 台北24日電

浣熊等高度危險動物5月1日起禁止一般家庭飼養，既有飼主應於明年4月30日前完成登記。台北市動保處今天表示，1隻浣熊完成寵物登記，另有1名飼主申請1隻浣熊為禁養動物及備查。

此外，台北市動物保護處以文字回應，除以上2隻浣熊，台北市立動物園也提出3隻浣熊、4隻蝙蝠蛇科、4隻蝮蛇科申請禁養動物備查；5月起將跟農業部委辦專家學者辦理現場會勘。

農業部在3月10日公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，5月1日起，禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物。

農業部表示，主要考量這些動物多具劇毒或高度攻擊性，逸逃或棄養將對動物福利與公共安全造成嚴重威脅，禁止一般家庭飼養。

農業部今天發布新聞稿，今年5月1日前已飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科的飼主，應於民國116年4月30日前，至農業部「寵物登記管理資訊網－禁養動物登記系統」完成登記，再由動物所在地縣市政府派員現場確認動物狀況，完成備查後即可合法續養至動物終老。

農業部表示，逾期未登記而私自飼養繁殖，依法可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

北市 農業部 台北市立動物園

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