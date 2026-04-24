別在我的地盤撒野？台北動物園亞洲象、非洲象相見「歡」

台北市立動物園整修熱帶雨林區場地，亞洲象「友愷」、「友信」暫時搬去跟非洲象「千惠」當鄰居，2種大象首次相見，彼此非常激動地試探對方，透過象鼻高舉在空中揮舞、探索、嗅聞、鳴叫，亞洲象還將沙土拋向非洲象試探底線。

亞洲象「友愷」、「友信」4月10日搬遷到非洲動物區暫住，不只要適應新環境，更要適應非洲象「千惠」的存在。園方說，在逐漸對室內環境熟悉後，保育員22日首次讓2頭亞洲象到戶外新設「沙場」活動場探索，也見見鄰居非洲象「千惠」。

動物園表示，2種大象初次在戶外相見「歡」，剛開始彼此非常激動地試探對方，透過象鼻高舉在空中揮舞、探索、嗅聞、鳴叫，展現出豐富且難得一見的社交行為。

園方分享，個性謹慎的「友信」在「友愷」的鼓勵下，慢慢走到戶外探索，面對新鄰居的陌生關係，2頭大象會表達興奮及不安的情緒，也會彼此安撫，或利用活動場上的沙土和池水噴灑在自己身上玩耍，不時用身體推擠場地中的「沙丘」，打打「梅花樁」設施，四處探索新環境，減緩新環境帶來的壓力。

動物園指出，「友愷」和「友信」初次探索非洲區活動場時，觀望了一會就嘗試走到戶外，隨即發現一旁的「千惠」。「友愷」不斷舉高鼻子往非洲象「千惠」的方向嗅聞試探，發出低頻的鳴叫，「友信」則先遲疑一下走回通往室內的門邊，才回應「友愷」的呼喚一起壯大聲勢打量新鄰居。

園方透露，過程中，亞洲象們頻繁以象鼻敲打地面表現情緒、發出鳥叫般的高頻聲溝通，也不時彼此靠緊身體，以象鼻觸碰安撫對方心情。牠們探索環境時，也不忘玩耍一番，像是用鼻子捲起沙土往背上灑，吸起池水淋上身體，「友愷」還將沙土拋向「千惠」試探底線。

動物園提到，「千惠」一開始對亞洲象們的出現相當在意，即便已經知曉「友愷」和「友信」的存在，第一次戶外會面仍充滿不安，不時伸長鼻子嗅聞，快步走動來回不斷觀察亞洲象，不時發出轟隆隆低鳴，既像是打招呼、更像是在警告新鄰居們別胡來造次。

非洲象「千惠」察覺到亞洲象靠近活動，出現展開耳朵的行為。圖／台北市立動物園提供

亞洲象「友信」、「友愷」在探索新環境的過程不時互動、觸碰彼此身體。圖／台北市立動物園提供

比較大膽的亞洲象「友愷」剛到活動場，就捲起一把沙土拋向非洲象「千惠」的方向。圖／台北市立動物園提供