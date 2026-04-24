快訊

北海道驚傳動物園棄屍！男職員稱將妻遺體棄於園內焚化爐「隔天仍正常上班」

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

企鵝抽血要先泡溫水澡？ 屏東海生館揭密健檢日常

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
為讓更多民眾有機會深入認識企鵝的生活日常與幕後照護工作，海生館特別推出「我與企鵝的0.1毫米體驗」沉浸式活動。照片／海生館提供
為讓更多民眾有機會深入認識企鵝的生活日常與幕後照護工作，海生館特別推出「我與企鵝的0.1毫米體驗」沉浸式活動。照片／海生館提供

每年4月25日是「世界企鵝日」，全球各地藉此機會共同關注這群在冰雪中堅毅生存的極地生物。屏東國立海洋生物博物館多年來以高標準守護館內企鵝，從棲地環境控制、營養配方設計到每日健康監測，層層把關，以科學與專業共同維繫企鵝族群的健康。

海生館每年定期為館內企鵝進行完整健康檢查，項目涵蓋體重與體態監測，以及血液檢驗分析，並由國立屏東科技大學獸醫系專業醫療團隊協助執行，確保數據精準、判斷嚴謹。值得一提的是，抽血前，飼育員會先讓企鵝泡溫水，讓血管可以在皮膚表層更浮出一點，方便獸醫找到合適的下針位置，既是醫療標準程序，也讓整個檢查過程多了幾分暖心與逗趣。

館內飼育的鳳頭海鸚鵡同樣接受例行性健康檢查，牠們個性沉穩、配合度極高，甚至會在診療過程中轉頭凝視獸醫，一派淡定的模樣令飼育人員印象深刻。海生館內目前飼養巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝與馬可羅尼企鵝共四種企鵝。牠們外型可愛、個性各異，有的靦腆內斂，有的活潑好動，彼此追逐嬉鬧的逗趣日常，是館內最受歡迎的日常風景之一。

為讓更多民眾有機會深入認識企鵝的生活日常與幕後照護工作，海生館特別推出「我與企鵝的0.1毫米體驗」沉浸式活動，目前已進入倒數兩個月。活動內容不僅能近距離觀察企鵝，更揭開幕後飼育團隊在餌料上、行為觀察與南極棲地環境仿真等各方面的細膩努力，讓每一位參與者都能真切感受企鵝照護工作的專業與用心。

體驗活動即日起開放預約，活動截止至6月底，名額有限，錯過須再等一年。歡迎透過海生館官方網站完成線上預約，一起用行動守護極地萌星，為海洋永續盡一份心力。

企鵝 體重 海生館

延伸閱讀

台中海洋館3對企鵝夫妻趕進度拚生子 首度下蛋檢測結局曝光

文化部繪本及圖文書學校開學 李遠：持續做快樂事

凱基證券響應地球日 推廣「慢食臺東」引領永續實踐

綠蠵龜「司康」兩度被評安樂死、一度手術休克 養傷678天今野放

相關新聞

猴群攻占東海岸電線桿！上演高空走鋼索 監視器也遭殃

東部海岸國家風景區管理處（東管處）附近，近日出現一幕罕見景象。有網友拍下影片，畫面中電線桿與電線上竟停滿台灣獼猴，密密麻麻宛如猴群占領高空，甚至還有獼猴在電線上來回移動，彷彿上演高空走鋼索特技，讓人看得既驚訝又捏一把冷汗。

別在我的地盤撒野？台北動物園亞洲象、非洲象相見「歡」

台北市立動物園整修熱帶雨林區場地，亞洲象「友愷」、「友信」暫時搬去跟非洲象「千惠」當鄰居，2種大象首次相見，彼此非常激動地試探對方，透過象鼻高舉在空中揮舞、探索、嗅聞、鳴叫，亞洲象還將沙土拋向非洲象試探底線。

藥商拒賣點滴、手術刷洗液給獸醫？ 防檢署：動物用藥供應穩定

近日網路上有獸醫師反映，動物醫院所需點滴跟手術刷洗液缺貨，農業部防檢今表示，目前臨床治療常用林格爾氏液、其他多數點滴產品都有動物用藥產品可供使用，經查相關藥品供應穩定，未短缺。

嘉義東石爆鱸魚之亂！宗教團體才剛放生 釣客聚集釣魚「滿載而歸」

嘉義縣東石鄉新吉庄漁港近日有宗教團體放生鱸魚，多達11輛卡車的鱸魚放流入海，場面相當壯觀，未料放生活動結束不久，即有釣客聞訊趕到現場垂釣，不到一小時就滿載而歸，忘記帶餌料也能用塑膠餌釣到魚，「前腳放生、後腳釣魚」形成強烈對比，引發地方討論。

【動物冷知識】被吃反而更好？球背象鼻蟲卵「搭鳥便車」 存活率破8成

哈囉大家好，我是帽帽！

影／武陵受困黑熊「Qyawal」傷癒 術後增重22公斤今重返山林

去年6月在台中武陵地區受困陷阱的台灣黑熊，歷經長達10個月的精密醫療與照養，恢復狀況極佳；林業及自然保育署台中分署今日邀集相關單位，前往雪霸國家公園志樂溪深山順利完成野放。這隻被部落命名為「Qyawal（葛雅萬）」的黑熊，在泰雅族語的祝福聲中，邁步重返山林家園。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。