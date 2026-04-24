企鵝抽血要先泡溫水澡？ 屏東海生館揭密健檢日常

每年4月25日是「世界企鵝日」，全球各地藉此機會共同關注這群在冰雪中堅毅生存的極地生物。屏東國立海洋生物博物館多年來以高標準守護館內企鵝，從棲地環境控制、營養配方設計到每日健康監測，層層把關，以科學與專業共同維繫企鵝族群的健康。

海生館每年定期為館內企鵝進行完整健康檢查，項目涵蓋體重與體態監測，以及血液檢驗分析，並由國立屏東科技大學獸醫系專業醫療團隊協助執行，確保數據精準、判斷嚴謹。值得一提的是，抽血前，飼育員會先讓企鵝泡溫水，讓血管可以在皮膚表層更浮出一點，方便獸醫找到合適的下針位置，既是醫療標準程序，也讓整個檢查過程多了幾分暖心與逗趣。

館內飼育的鳳頭海鸚鵡同樣接受例行性健康檢查，牠們個性沉穩、配合度極高，甚至會在診療過程中轉頭凝視獸醫，一派淡定的模樣令飼育人員印象深刻。海生館內目前飼養巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝與馬可羅尼企鵝共四種企鵝。牠們外型可愛、個性各異，有的靦腆內斂，有的活潑好動，彼此追逐嬉鬧的逗趣日常，是館內最受歡迎的日常風景之一。

為讓更多民眾有機會深入認識企鵝的生活日常與幕後照護工作，海生館特別推出「我與企鵝的0.1毫米體驗」沉浸式活動，目前已進入倒數兩個月。活動內容不僅能近距離觀察企鵝，更揭開幕後飼育團隊在餌料上、行為觀察與南極棲地環境仿真等各方面的細膩努力，讓每一位參與者都能真切感受企鵝照護工作的專業與用心。

體驗活動即日起開放預約，活動截止至6月底，名額有限，錯過須再等一年。歡迎透過海生館官方網站完成線上預約，一起用行動守護極地萌星，為海洋永續盡一份心力。