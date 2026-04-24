猴群攻占東海岸電線桿！上演高空走鋼索 監視器也遭殃

東部海岸國家風景區管理處（東管處）附近，近日出現一幕罕見景象。有網友拍下影片，畫面中電線桿與電線上竟停滿台灣獼猴，密密麻麻宛如猴群占領高空，甚至還有獼猴在電線上來回移動，彷彿上演高空走鋼索特技，讓人看得既驚訝又捏一把冷汗。

一般常見停在電線上的多為鳥類，但此次卻被獼猴「全面接管」，畫面曝光後引發熱議。不少網友直呼「太誇張了」、「第一次看到電線上這麼多猴子」，也有人擔心是否會影響電力安全或造成意外。

對此，東管處副處長王聖銘表示，近年來台灣獼猴族群在東海岸景點活動頻繁，數量有增加趨勢，不僅出沒於道路周邊，也常靠近遊客活動區域，甚至影響設施設備運作。像是東管處設置的即時影像監視器，就曾多次遭獼猴干擾或打歪，增加管理維護難度。未來將加強巡檢與設備防護措施，以降低損壞風險。

當地居民對此現象看法兩極。有住在附近的民眾表示，獼猴出沒早已見怪不怪，「以前是在樹上，現在跑到電線上，還是會有點擔心，萬一掉下來或造成停電就麻煩了」。也有居民指出，獼猴變多可能與遊客餵食有關，長期下來改變牠們的覓食習性。

遊客則多半感到新奇。一名來自西部的遊客說，第一次看到這種畫面，很像在看動物特技秀，但也覺得有點危險，也有人拿出手機拍攝，直呼「太難得了」。

東管處呼籲，民眾若在景區遇到獼猴或其他野生動物，切勿餵食、接觸、挑釁或驚擾，以免觸法，也避免動物改變自然習性，甚至引發攻擊行為。相關單位也將持續關注獼猴活動情形，維護遊客安全與自然生態平衡。