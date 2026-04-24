快訊

台積電、聯發科喊衝！台股開高強彈逾750點、直搗38500關

丟丟妹傳出情變？男友在西藏出現高原反應急就醫

「3星座」天生賺錢機會特別多！處女金牛不意外、這星座笑呵呵錢來也

聽新聞
0:00 / 0:00

猴群攻占東海岸電線桿！上演高空走鋼索 監視器也遭殃

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
東部海岸國家風景區管理處（東管處）附近，近日出現一幕罕見景象。有網友拍下影片，畫面中電線桿與電線上竟停滿台灣獼猴。圖／民眾提供
東部海岸國家風景區管理處（東管處）附近，近日出現一幕罕見景象。有網友拍下影片，畫面中電線桿與電線上竟停滿台灣獼猴。圖／民眾提供

東部海岸國家風景區管理處（東管處）附近，近日出現一幕罕見景象。有網友拍下影片，畫面中電線桿與電線上竟停滿台灣獼猴，密密麻麻宛如猴群占領高空，甚至還有獼猴在電線上來回移動，彷彿上演高空走鋼索特技，讓人看得既驚訝又捏一把冷汗。

一般常見停在電線上的多為鳥類，但此次卻被獼猴「全面接管」，畫面曝光後引發熱議。不少網友直呼「太誇張了」、「第一次看到電線上這麼多猴子」，也有人擔心是否會影響電力安全或造成意外。

對此，東管處副處長王聖銘表示，近年來台灣獼猴族群在東海岸景點活動頻繁，數量有增加趨勢，不僅出沒於道路周邊，也常靠近遊客活動區域，甚至影響設施設備運作。像是東管處設置的即時影像監視器，就曾多次遭獼猴干擾或打歪，增加管理維護難度。未來將加強巡檢與設備防護措施，以降低損壞風險。

當地居民對此現象看法兩極。有住在附近的民眾表示，獼猴出沒早已見怪不怪，「以前是在樹上，現在跑到電線上，還是會有點擔心，萬一掉下來或造成停電就麻煩了」。也有居民指出，獼猴變多可能與遊客餵食有關，長期下來改變牠們的覓食習性。

遊客則多半感到新奇。一名來自西部的遊客說，第一次看到這種畫面，很像在看動物特技秀，但也覺得有點危險，也有人拿出手機拍攝，直呼「太難得了」。

東管處呼籲，民眾若在景區遇到獼猴或其他野生動物，切勿餵食、接觸、挑釁或驚擾，以免觸法，也避免動物改變自然習性，甚至引發攻擊行為。相關單位也將持續關注獼猴活動情形，維護遊客安全與自然生態平衡。

台灣獼猴

延伸閱讀

精準攻擊！江之島「空中劫匪」再現 男童菠蘿麵包慘遭老鷹「外帶」

影／校園修剪樹枝竟鋸枝幹趕鳥 雛鳥受驚炸毛影片曝光網炸鍋

監視器拍到白霧飄動！妹子曝冷氣下方詭異現象 網卻歪樓：先救房間

「世界最長蛇」網紋蟒頻繁出沒高雄 專家示警：南部恐已出現繁殖族群

相關新聞

猴群攻占東海岸電線桿！上演高空走鋼索 監視器也遭殃

東部海岸國家風景區管理處（東管處）附近，近日出現一幕罕見景象。有網友拍下影片，畫面中電線桿與電線上竟停滿台灣獼猴，密密麻麻宛如猴群占領高空，甚至還有獼猴在電線上來回移動，彷彿上演高空走鋼索特技，讓人看得既驚訝又捏一把冷汗。

藥商拒賣點滴、手術刷洗液給獸醫？ 防檢署：動物用藥供應穩定

近日網路上有獸醫師反映，動物醫院所需點滴跟手術刷洗液缺貨，農業部防檢今表示，目前臨床治療常用林格爾氏液、其他多數點滴產品都有動物用藥產品可供使用，經查相關藥品供應穩定，未短缺。

嘉義東石爆鱸魚之亂！宗教團體才剛放生 釣客聚集釣魚「滿載而歸」

嘉義縣東石鄉新吉庄漁港近日有宗教團體放生鱸魚，多達11輛卡車的鱸魚放流入海，場面相當壯觀，未料放生活動結束不久，即有釣客聞訊趕到現場垂釣，不到一小時就滿載而歸，忘記帶餌料也能用塑膠餌釣到魚，「前腳放生、後腳釣魚」形成強烈對比，引發地方討論。

【動物冷知識】被吃反而更好？球背象鼻蟲卵「搭鳥便車」 存活率破8成

哈囉大家好，我是帽帽！

影／武陵受困黑熊「Qyawal」傷癒 術後增重22公斤今重返山林

去年6月在台中武陵地區受困陷阱的台灣黑熊，歷經長達10個月的精密醫療與照養，恢復狀況極佳；林業及自然保育署台中分署今日邀集相關單位，前往雪霸國家公園志樂溪深山順利完成野放。這隻被部落命名為「Qyawal（葛雅萬）」的黑熊，在泰雅族語的祝福聲中，邁步重返山林家園。

稀珍東方白鸛麥寮繁殖 跨單位共識不移巢

國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。