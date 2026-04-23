藥商拒賣點滴、手術刷洗液給獸醫？ 防檢署：動物用藥供應穩定

近日網路上有獸醫師反映，動物醫院所需點滴跟手術刷洗液缺貨，農業部防檢今表示，目前臨床治療常用林格爾氏液、其他多數點滴產品都有動物用藥產品可供使用，經查相關藥品供應穩定，未短缺。

社群媒體上有文章指出，可能動物用藥爭議風頭過去，點滴跟手術用的刷洗液又開始缺貨，並貼出訊息，內容寫著哪些品項已從人藥替代藥拿掉，非動物專證就不能販售。

防檢署說明，動物用藥品是專為動物設計，經相關檢驗與安全性試驗後核准上市；人用藥品則是動物用藥不足時，由獸醫師依專業判斷補充使用。為確保寵物醫療用藥安全與穩定供應，現行制度以「動物用藥優先、人用藥補充」為原則，若已有相同成分、劑型的動物專用藥品，且供應穩定，優先使用動物用藥，也鼓勵業者持續投入動物用藥開發與供應。

針對外界關心寵物醫療用點滴供應的部分，防檢署說，目前臨床治療常用林格爾氏液及其他多數點滴產品，均有動物用藥產品可供使用，整體供應情形穩定，並無缺貨狀況。

另，外界提及相關品項於4月17日公告修正「供獸醫師（佐）治療犬貓及非經濟動物之人用藥物類別品項」中遭刪除，防檢署說應該是誤解，因該類藥品是由動物用藥供應，原本就不需納入前開品項，並非本次公告調整所致。

防檢署進一步說明，外用刷洗液非屬人用藥品的處方藥，獸醫師如用於手部消毒，屬醫療人員操作需求，可循依一般通路購得。針對增加手術用的刷洗液為人用藥物類別品項部分，由食藥署、疾管署、獸醫、藥理領域專家學者組成的專案評估小組，預定於5月召開會議討論，並由獸醫師公會收集獸醫師使用需求，送防檢署申請納入用藥物類別品項，由專案評估小組審查，若經同意後即可納入。

防檢署說，未來將持續蒐集臨床端意見，透過專家審查機制滾動檢討動物得使用的人用藥品品項，並研議放寬使用彈性；同時彙整相關藥品取得資訊，提供獸醫師公會協助轉知會員，讓臨床端掌握用藥來源。