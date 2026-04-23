嘉義東石爆鱸魚之亂！宗教團體才剛放生 釣客聚集釣魚「滿載而歸」

嘉義縣東石鄉新吉庄漁港近日有宗教團體放生鱸魚，多達11輛卡車的鱸魚放流入海，場面相當壯觀，未料放生活動結束不久，即有釣客聞訊趕到現場垂釣，不到一小時就滿載而歸，忘記帶餌料也能用塑膠餌釣到魚，「前腳放生、後腳釣魚」形成強烈對比，引發地方討論。

目擊民眾表示，放生過程中有許多人參與，場面熱鬧，但魚群甫被放入海中，周邊即出現釣客聚集，而且一傳十、十傳百，岸邊擠滿釣客，有人站在消波塊上，有人泡在水裡，拉起來的幾乎都是同一種鱸魚，與放生原意相違，但海域屬公共空間，釣魚行為並無不當。

農業處漁業科長張建成說，該團體在放流魚苗前已向縣府申請，填寫申請書並檢附藥物檢驗證明、來源證明等文件，以魚苗形式放流並無不妥，主要是確保適當的魚種，在適當的時間，以適當的方式放流在適當的地方，提升海域放流增加漁業資源的效益。

張建成提醒，經核准後才能在指定時間地點放流魚苗，且須由經受過教育訓練人員執行，若未經申請許可私自放流，恐觸犯漁業法第65條第5款規定，處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰；民眾在海邊垂釣部分，只要不在港內泊席水域，在港區範圍外垂釣，不涉及違規。

嘉義縣東石鄉近日有宗教團體放生鱸魚，釣客聞訊擠爆岸邊狂拉魚。圖／翻攝自臉書社團東石之美