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【動物冷知識】被吃反而更好？球背象鼻蟲卵「搭鳥便車」 存活率破8成

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

自然界中，「被吃掉」通常意味著生命的終結，但有一些奇特的動物演化出了極致的生存策略，即使進入了掠食者的消化道，也能上演一場逃脫大戲！！

今天讓我們一起來看看，三個胃裡逃生大師的動物冷知識吧！！

對大多數蝸牛來說，被鳥類啄食幾乎就是生命的終點。然而，有些體長不到 0.25公分的小蝸牛（例如：博寧折口蝸牛）卻可能把這場危機，變成一段離奇的旅程。

他們擁有堅硬厚實的外殼，還會分泌一種稱為「隔膜」的黏液膜，將殼口牢牢封住。這層保護，讓他們有機會撐過鳥類胃酸的強烈腐蝕，以及砂囊帶來的物理擠壓。

在一項讓 100 隻小蝸牛被鳥吞食的實驗中，約有 15% 的個體成功存活，最後隨著鳥糞排出體外。更驚人的是，其中一些倖存者不久後就產下了幼體——顯然，這趟「鳥胃之旅」並沒有對他們造成太大影響。

雖然這不是一場保證生還的冒險，但對這些行動緩慢的小生物而言，他們反而藉由鳥類之力，跨越原本無法抵達的距離，把後代送往更遙遠的地方。

如果說蝸牛是靠防禦，那日本鰻幼魚就是靠「體術」破關。

日本鰻幼魚在被掠食者吞入胃部後，並不會坐以待斃。他們會利用極其靈活的身軀，在窄小的胃袋中精準地進行「倒車入庫」。

他們細長的尾巴如同探針，在漆黑的食道與咽喉處不斷探索，直到勾住掠食者的鰓蓋縫隙。隨後，幼鰻會順著鰓裂滑出體外，在死亡現場裡開出一條逃生的出口。

最後這位大師，直接把「被吃掉」這件事，改寫成一種高效率的遠距傳送。

球背象鼻蟲這群甲蟲，本體其實很「宅」——沒有翅膀、翅鞘癒合，一輩子基本靠走路。但他們的卵，卻像是裝了外掛的生存艙。

這些卵殼具有極強的幾丁質保護層，即便被雜食性鳥類吃下肚，在經歷了地獄般的消化旅程後，其孵化率依然高達 8成以上，與未被吃掉的對照組幾乎無異。

這些卵也像前面提到的蝸牛一樣，藉由鳥類的飛行之力，跨越原本無法抵達的距離，把後代送往更遙遠的地方。

鳥類本身就具備強大的播種能力，他們吃下果實、攜帶種子飛行，再透過排遺把植物帶到遠方，讓森林得以擴散。

但對球背象鼻蟲來說，這套系統還可以再利用——連卵一起搭便車。

鳥：我本來只是播種的，原來還要播卵啊！？

參考資料：123

帽子-Hatto

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