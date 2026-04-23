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影／武陵受困黑熊「Qyawal」傷癒 術後增重22公斤今重返山林

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
Qyawal黑熊歷經長達10個月的精密醫療與照養，終於踏出熊籠奔向山林，順利完成野放。圖／台中分署提供
Qyawal黑熊歷經長達10個月的精密醫療與照養，終於踏出熊籠奔向山林，順利完成野放。圖／台中分署提供

去年6月在台中武陵地區受困陷阱的台灣黑熊，歷經長達10個月的精密醫療與照養，恢復狀況極佳；林業及自然保育署台中分署今日邀集相關單位，前往雪霸國家公園志樂溪深山順利完成野放。這隻被部落命名為「Qyawal（葛雅萬）」的黑熊，在泰雅族語的祝福聲中，邁步重返山林家園。

林業保育署台中分署指出，這隻成年公熊去年6月17日於武陵山莊附近受困，獲救時瘦骨嶙峋，體重僅63公斤，且患有嚴重貧血與營養不良。最令醫療團隊憂心的是，其牙齒缺損嚴重，牙齦因牙周病大規模潰瘍，幾乎喪失野外覓食能力，為讓黑熊重獲新生，特別邀集國內外獸醫牙科專家組成團隊，進行數次複雜的口腔手術，包括拔除病變牙齒並針對受損犬齒實施根管治療。

歷經數月的休養，黑熊在牙科專家跨國悉心會診下，重拾咀嚼力，體重已增至85.5公斤，飲食從最初的泥狀流質，進步到能正常咀嚼硬殼的殼斗科植物與韌性生肉，經專家評估其攀爬、環境適應及對人類趨避反應，確認已達野放標準。

台中分署表示，盡管該黑熊過去無接近部落紀錄，但為防患未然，野放前已先赴佳陽、斯可巴等鄰近社區舉辦說明會，推廣人熊和平共處措施，研究團隊已為其配戴衛星頸圈，將透過電子圍籬系統即時監測，若黑熊進入警戒範圍，分署將立即啟動預警機制。

此次野放地點選在雪霸國家公園內人煙罕至的志樂溪，部落耆老特別以黑熊受困地「武陵」的泰雅族原名「Qyawal」為其命名，象徵不忘故鄉，野放儀式由台中分署長張弘毅率領生多所團隊執行，並邀請松茂部落理事長胡弟耀以泰雅族語祈福，期盼牠從此平安，未來並將以衛星監控人熊安全。

台中分署有鑑於黑熊活動範圍逐漸擴張，近年積極在大甲溪沿線及大梨山地區，與當地商店合作設立「保育柑仔店」，鼓勵農民與部落族人換領改良式獵具，降低誤捕風險，打造友善黑熊環境；並呼籲，民眾若在山林發現黑熊蹤跡或受困情事，請保持距離並立即通報；台中分署通報專線： 04-25150855；林業保育署24小時專線： 0800-000-930。

野放團隊將黑熊Qyawal搬運至野放地點，待獸醫師確認黑熊精神及活動力穩，順利完成野放。圖／台中分署提供
野放團隊將黑熊Qyawal搬運至野放地點，待獸醫師確認黑熊精神及活動力穩，順利完成野放。圖／台中分署提供

野放團隊將黑熊Qyawal搬運至野放地點，待獸醫師確認黑熊精神及活動力穩，順利完成野放。圖／台中分署提供
野放團隊將黑熊Qyawal搬運至野放地點，待獸醫師確認黑熊精神及活動力穩，順利完成野放。圖／台中分署提供

Qyawal黑熊歷經長達10個月的精密醫療與照養，終於踏出熊籠奔向山林，順利完成野放。圖／台中分署提供
Qyawal黑熊歷經長達10個月的精密醫療與照養，終於踏出熊籠奔向山林，順利完成野放。圖／台中分署提供

松茂部落理事長胡弟耀以泰雅族語祝福Qyawal黑熊平安重返山林。圖／台中分署提供
松茂部落理事長胡弟耀以泰雅族語祝福Qyawal黑熊平安重返山林。圖／台中分署提供

台灣黑熊 野放 台中

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