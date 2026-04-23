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好消息！北市動物園丹頂鶴 睽違4年孵出小寶寶
台北市立動物園宣布好消息，丹頂鶴KIKA與BIG睽違4年再度成功孵化寶寶，目前媽媽KIKA與雛鳥形影不離，爸爸BIG則在一旁嚴陣守護，提醒民眾觀察時保持安靜。
KIKA與BIG在2011年自日本北海道釧路動物園來台，經過11年努力，終於在2022年順利孵出雛鳥「哩鶴」。
台北市立動物園今天發布新聞稿表示，「哩鶴」出生之後，KIKA與BIG依然年年生蛋，只是都是沒受精的「空包蛋」，直到今年3月中，保育員又在草叢中發現一顆蛋，檢查後確認是受精卵，便啟動人工孵育，並在預估破蛋前2天交還給KIKA接手，最後順利在4月20日看見雛鳥誕生。
動物園表示，這次是20歲的KIKA和23歲的BIG第2次育雛，即便睽違了4年仍毫不生疏，BIG只要看到有人接近，就會發出鳴叫或用長喙驅趕，保育員要進入工作、餵食還得攜帶護具，避免遭到無端攻擊；KIKA則擔起餵養工作，與雛鳥形影不離。
動物園提醒遊客，為避免打擾KIKA與BIG育幼，請遊客觀察時保持安靜、不要拍打欄杆或趨前靠近，否則只會讓KIKA把寶寶藏得更隱密，並被BIG視為入侵行為而展現攻擊性，容易導致雛鶴受傷，建議可從爬蟲館以望遠鏡眺望，最有機會看見寶寶。
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