稀珍東方白鸛麥寮繁殖 跨單位共識不移巢

國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。

一對東方白鸛自今年1月底於麥寮汽電公司中寮線一處鐵塔築巢，引發各界關注，至3月下旬陸續觀察到幼鳥現蹤，繁殖順利。

為南投分署日前召開會議，邀集中央與地方機關、企業代表、地方團體及專家學者，達成共識以「保留原巢、減少干擾、持續監測」為原則，在兼顧供電安全的前提下，以干擾最小的方式持續觀察幼鳥成長與巢區環境。

會中麥寮汽電公司表示，自發現鳥類築巢後，即以降低干擾為最高原則，主動暫停巢區周邊非必要的檢修與維護作業，提供穩定環境協助繁殖。專家學者則建議，未來可參考歐洲、日本及中國經驗，導入友善驅離或設置替代平台等措施，逐步建立兼顧生態與電力安全的標準作業流程。

針對外界關注的衛星發報器繫放議題，南投分署說明，此類標記與追蹤為國際通行的研究方法，有助掌握物種活動範圍、棲地利用與遷徙路徑。屏東科技大學團隊已依法取得學術許可，原擬進行相關作業，但考量目前幼鳥仍處繁殖關鍵期，決定暫緩施作，後續將視成長狀況與整體評估再行研議。

瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。圖／農業部林業及自然保育署南投分署提供