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稀珍東方白鸛麥寮繁殖 跨單位共識不移巢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。圖／農業部林業及自然保育署南投分署提供
瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。圖／農業部林業及自然保育署南投分署提供

國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。

一對東方白鸛自今年1月底於麥寮汽電公司中寮線一處鐵塔築巢，引發各界關注，至3月下旬陸續觀察到幼鳥現蹤，繁殖順利。

為南投分署日前召開會議，邀集中央與地方機關、企業代表、地方團體及專家學者，達成共識以「保留原巢、減少干擾、持續監測」為原則，在兼顧供電安全的前提下，以干擾最小的方式持續觀察幼鳥成長與巢區環境。

會中麥寮汽電公司表示，自發現鳥類築巢後，即以降低干擾為最高原則，主動暫停巢區周邊非必要的檢修與維護作業，提供穩定環境協助繁殖。專家學者則建議，未來可參考歐洲、日本及中國經驗，導入友善驅離或設置替代平台等措施，逐步建立兼顧生態與電力安全的標準作業流程。

針對外界關注的衛星發報器繫放議題，南投分署說明，此類標記與追蹤為國際通行的研究方法，有助掌握物種活動範圍、棲地利用與遷徙路徑。屏東科技大學團隊已依法取得學術許可，原擬進行相關作業，但考量目前幼鳥仍處繁殖關鍵期，決定暫緩施作，後續將視成長狀況與整體評估再行研議。

瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。圖／農業部林業及自然保育署南投分署提供
瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署日前邀集產官學界召開研商會議，拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。圖／農業部林業及自然保育署南投分署提供

瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。圖／林業及自然保育署南投分署提供
瀕危稀珍鳥類東方白鸛在雲林麥寮電力設施築巢育雛，引發社會關注。農業部林業及自然保育署南投分署拍板維持現況不做人工移巢或繫放，持續觀察至幼鳥離巢。圖／林業及自然保育署南投分署提供

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【即時短評】革龜慘死流刺網 綠蠵龜吞魚鉤逃死 幸與不幸的醒思

綠蠵龜「司康」疑遭船隻撞擊還誤吞魚鉤，從死亡邊緣被救回，昨天野放奔回大海，但今年3月宜蘭一隻革龜就沒這麼幸運，9公尺流刺網塞滿腸胃導致壞死，被救起仍喪命。幸與不幸之間，是漁業資源與海洋保護的拉扯。司康野放這堂感人的保育課，卻凸顯出有更多來不及被救援的「龜途」黑數。

海龜最大受害者 學者：海底礁岩潛藏人類陷阱 生物步步危機

澎湖一隻綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健恢復正常下潛能力，昨在於新北市淡水沙崙海水浴場野放。國立台灣海洋大學海洋生物研究所陳義雄教授說，海底滿布藻類的礁岩區，有很多殘留漁網、漁具、魚鉤等「人類陷阱」，海洋生物步步危機，覓食的海龜就是最大受害者，「愛護海洋不能只是口號，政府可以有更多的做為。」

牠撐很久 司康脊傷見證生命韌性奮戰

「牠真的很堅強，能活下來真的非常不容易。」中華鯨豚協會獸醫師陳毓蓉說，司康傷勢複雜且罕見，而牠之所以特別，是受傷後靠自己撐了很長一段時間，「對醫療團隊來說，不只是救回一隻海龜，更是見證一場關於生命韌性的長期奮戰」。

救援678天 綠蠵龜「司康」野放 重獲新生

兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經六七八天跨縣市搶救與復健，終於恢復正常下潛能力，昨天世界地球日在新北市淡水沙崙海水浴場順利野放。司康在眾人見證下緩緩游向大海，重獲新生。

野放最後關鍵 遠雄助重拾生存能力

綠蠵龜司康野放前，曾轉往花蓮遠雄海洋公園進行關鍵訓練與評估，讓牠重新具備野外生存能力。遠雄遊憩休閒事業品牌發展總監鄧淳仁說，這是整個救援過程的「最後一哩路」。

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