【即時短評】革龜慘死流刺網 綠蠵龜吞魚鉤逃死 幸與不幸的醒思

綠蠵龜「司康」疑遭船隻撞擊還誤吞魚鉤，從死亡邊緣被救回，昨天野放奔回大海，但今年3月宜蘭一隻革龜就沒這麼幸運，9公尺流刺網塞滿腸胃導致壞死，被救起仍喪命。幸與不幸之間，是漁業資源與海洋保護的拉扯。司康野放這堂感人的保育課，卻凸顯出有更多來不及被救援的「龜途」黑數。

革龜是體型最大的海龜，死亡背後是幽靈流刺網遍布海底的「致命的危機」，讓喊了多年的「實名制」破功，各縣市府與中央漁業、海巡等單位各吹各調，管制、處罰流於形式，如何落實統合稽查及流向管控當務之急。

綠蠵龜「司康」逃過流刺網，但不僅疑被船隻撞擊背甲斷裂及脊椎損傷嚴重，還誤食4支魚鉤，歷經年餘才成功將魚鉤全數取出，人為傷痕險些奪命，但能夠這樣及時手術並獲得跨縣市、單位長期搶救的待遇，恐怕少之又少，如今能存活下來，正是人類漁業活動殘留幽靈漁具「危害生態印記」。

中網或誤食的海龜即使有幸被救援，也不一定能活下去，更多的是在海底的「生物墳場」直接死去，「司康」在沙灘奔向大海的同時，同時不知有多少無法浮上來的海龜，還在掙扎，與遍布海底的魚鉤、漁線和漁網纏鬥，眼睜睜地死去。

台灣四面環海，政府不斷倡議「向海致敬」親海、敬海政策，但海洋不是漁業資源掠奪，要能永續發展。每丟失一組漁具都讓海洋生物暴露纏繞、誤食、絆住死亡的風險。

清除海廢、幽靈漁網不能只是口號，要建立漁網回收機制，海上看得到的清了，但海面下的更是危機重重，可使用無人機或聲納探測尋找海底的巨大漁網堆清理，並對海釣熱點海域清除礁岩滿布的釣線、魚鉤，別再讓海龜救援一再重演。

保護海洋生態刻不容緩，人類責無旁貸，要拿出具體作為的深思，不是時時上演與天搶命，盼生命奇蹟發生。須由人類從「點狀救援」到「帶狀保護」，而非時時上演與天搶命的生命奇蹟。

幸與不幸之間，都是因人類所為，海龜何時可以悠游自在，在沒有「人類陷阱」的海底覓食，再安穩浮上水面換氣，大自然的海洋生態，不能只是奢求。