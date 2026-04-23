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新聞眼／革龜悲歌 曝幸與不幸的保育課

聯合報／ 本報記者游明煌

綠蠵龜「司康」疑遭船隻撞擊還誤吞魚鉤，從死亡邊緣被救回，但今年三月宜蘭一隻革龜就沒這麼幸運，九公尺流刺網塞滿腸胃導致壞死，被救起仍喪命。幸與不幸之間，是漁業資源與海洋保護的拉扯。司康野放這堂感人的保育課，卻凸顯出有更多來不及被救援的「龜途」黑數。

革龜的死是無聲的警鐘，司康的生卻是溫柔的提醒。「司康」的幸運在於高強度的後勤救援與人類補償心理；相對而言，受困於流刺網而慘死的革龜展現了海洋最冰冷的不幸，牠游經萬水，卻在靠近陸地的最後一哩路，被漁具無情鎖喉。當前海洋對生物而言，更像是布滿陷阱的雷區，而非棲息的家園。人類不需要更多感人的救援故事，需要的是一個讓海龜不須被救援的海洋環境。

革龜是體型最大的海龜，死亡背後是幽靈流刺網遍布海底的「致命危機」，讓喊了多年的「實名制」破功，各縣市政府與中央漁業、海巡等單位各吹各調，管制、處罰流於形式，如何落實統合稽查及流向管控，是當務之急。

而綠蠵龜「司康」逃過流刺網，但疑被船隻撞擊導致背甲斷裂及脊椎損傷嚴重，還誤食四支魚鉤，人為傷痕險些奪命，但能獲得跨縣市、單位長期搶救的海洋生物少之又少，存活下來的牠，正是人類漁業活動的「危害生態印記」。

台灣四面環海，政府不斷倡議「向海致敬」的親海、敬海政策，但海洋不是漁業資源掠奪，要能永續發展。每丟失一組漁具都增添海洋生物誤食、絆住死亡風險。

清除海廢、幽靈漁網不能再只是口號，海面下危機重重，須由人類從「點狀救援」到「帶狀保護」，而非時時上演與天搶命的生命奇蹟。

海龜 野放 宜蘭

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