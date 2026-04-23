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幽靈漁網危害生態 學者籲漁具實名制

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

歷經長達兩年多醫療救援，澎湖受傷綠蠵龜「司康」昨野放回歸大海。這場溫馨野放儀式背後隱藏著海洋生態日益嚴峻的生存危機，國立台灣海洋大學教授陳義雄語重心長地指出，看似生機蓬勃的海底礁岩區，如今已淪為充滿漁網、魚鉤及海廢的人類陷阱，「愛海洋不能只有口號」。

陳義雄說，海龜賴以覓食的海藻礁岩區，極易堆積隨海流漂動的塑膠袋。這些廢棄物在水中擺動的姿態與水母極其相似，常誘使海龜誤食。更危險的是在東北角等熱門釣點，海釣客斷線遺留的鉛塊、釣線與魚鉤，往往隱沒在海藻中。海龜一旦誤吞或被勾住，不僅可能因無法浮出水面換氣而窒息，長期更會造成消化系統壞死，導致死亡。

「人為危害遠比想像中嚴重。」陳義雄說，海龜、鯨豚及大型魚類的異常擱淺，多數與漁業殘留網具及海廢有關。中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮也證實，歷年統計，逾四分之一的鯨豚死亡原因與人類海上活動直接相關。最令人震驚的案例莫過於二○二三年桃園許厝港的糙齒海豚擱淺案，解剖後發現頸部與頭部中兩槍，子彈嚴重損毀其聽力與導航能力，赤裸裸地揭露了人為活動對保育類動物的直接傷害。

陳義雄建議落實漁具實名制，積極管理流刺網，避免「幽靈漁網」持續無差別獵殺海底生物；也要定期清理海底陷阱，編列預算定期派遣潛水人員清除熱門釣點與礁岩區的漁網及釣線；還須加強船舶與採捕管制，在鯨豚活躍海域實施船隻限速，降低背景噪音干擾與船擊風險，嚴厲打擊非法採捕。

鯨豚 海豚 野放

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