野放最後關鍵 遠雄助重拾生存能力

綠蠵龜司康野放前，曾轉往花蓮遠雄海洋公園進行關鍵訓練與評估，讓牠重新具備野外生存能力。遠雄遊憩休閒事業品牌發展總監鄧淳仁說，這是整個救援過程的「最後一哩路」。

鄧淳仁指出，司康在新北救傷期間已恢復基本下潛能力，但受限於陸地上水池深度，無法進一步確認牠在自然環境中的表現，因此轉至不同水深場域的遠雄海洋公園後續訓練，「水池可以像電梯一樣逐步加深，模擬海中環境，觀察牠在不同深度下的適應情況」。

評估重點包含兩大面向，鄧淳仁說，一是確認司康能穩定潛水，二是自主覓食能力。野放前，團隊不再以人工餵食為主，而是透過投放小魚或活體，引導司康自行捕食，逐步恢復野生行為。

「最難的是要照顧牠，但又不能讓牠習慣被照顧。」鄧淳仁說，團隊須在照護與降低人為干預間取得平衡，一方面觀察健康狀況，另方面讓海龜回歸自然本能，極具挑戰。

鄧淳仁說，司康約一個多月即完成相關訓練，較原先預期更快。「其實我們自己也很感動。」他說，像司康這樣曾脊椎受傷，又在人工環境中長期收容的個體，最終仍能恢復並野放，國內外都屬罕見。