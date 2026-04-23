牠撐很久 司康脊傷見證生命韌性奮戰

「牠真的很堅強，能活下來真的非常不容易。」中華鯨豚協會獸醫師陳毓蓉說，司康傷勢複雜且罕見，而牠之所以特別，是受傷後靠自己撐了很長一段時間，「對醫療團隊來說，不只是救回一隻海龜，更是見證一場關於生命韌性的長期奮戰」。

陳毓蓉指出，司康二○二四年六月在澎湖虎井漁港被發現漂浮時，當時背甲長滿藻類，顯示已十分虛弱，清理後更發現背甲前後顏色明顯不同，代表曾有嚴重外傷。

「司康最難處理的並非魚鉤，而是脊椎傷勢。」陳毓蓉說，電腦斷層顯示牠的背甲骨折已橫跨脊椎，推測為船隻撞擊造成；雖是舊傷且已自行癒合，但脊椎神經仍受損，連帶影響腸胃蠕動與排氣能力，造成體內大量積氣，導致牠長期漂浮，「就像抱著一顆氣球在游泳」，由於無法正常下潛、覓食，醫療團隊一度認為牠復元機率極低，兩度評估安樂死。

陳毓蓉表示，牠一開始長達一年多幾乎仍都漂在水面，後來慢慢能在池底短暫休息，甚至逐漸增加水下停留時間；今年一月時，司康幾乎已能以平躺姿勢在池底休息，成為重要轉折。

陳毓蓉說，司康的故事之所以特別，不只是因牠曾重傷、休克、長期漂浮，最後還能重返大海，更因為牠早在二○二二年就曾被澎湖當地人士目擊，代表牠在受傷後已靠自己撐了很長一段時間，「牠真的很堅強」。對醫療團隊來說，救回司康不只是救回一隻海龜，更像見證一場關於生命韌性的長期奮戰。

澎湖縣政府農漁局副局長陳銓汶說，司康當時狀況嚴重，留在澎湖恐難以處理，只能後送本島，所幸最後成功救回，成為重要的跨域合作經驗。澎湖過去就有類似機制，若野生動物有較棘手的醫療需求，會送至嘉義、高雄，再北上轉介專業單位救治。