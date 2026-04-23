聽新聞
0:00 / 0:00

牠撐很久 司康脊傷見證生命韌性奮戰

聯合報／ 記者張策／新北報導
兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健野放。記者張策／翻攝
兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健野放。記者張策／翻攝

「牠真的很堅強，能活下來真的非常不容易。」中華鯨豚協會獸醫師陳毓蓉說，司康傷勢複雜且罕見，而牠之所以特別，是受傷後靠自己撐了很長一段時間，「對醫療團隊來說，不只是救回一隻海龜，更是見證一場關於生命韌性的長期奮戰」。

陳毓蓉指出，司康二○二四年六月在澎湖虎井漁港被發現漂浮時，當時背甲長滿藻類，顯示已十分虛弱，清理後更發現背甲前後顏色明顯不同，代表曾有嚴重外傷。

「司康最難處理的並非魚鉤，而是脊椎傷勢。」陳毓蓉說，電腦斷層顯示牠的背甲骨折已橫跨脊椎，推測為船隻撞擊造成；雖是舊傷且已自行癒合，但脊椎神經仍受損，連帶影響腸胃蠕動與排氣能力，造成體內大量積氣，導致牠長期漂浮，「就像抱著一顆氣球在游泳」，由於無法正常下潛、覓食，醫療團隊一度認為牠復元機率極低，兩度評估安樂死。

陳毓蓉表示，牠一開始長達一年多幾乎仍都漂在水面，後來慢慢能在池底短暫休息，甚至逐漸增加水下停留時間；今年一月時，司康幾乎已能以平躺姿勢在池底休息，成為重要轉折。

陳毓蓉說，司康的故事之所以特別，不只是因牠曾重傷、休克、長期漂浮，最後還能重返大海，更因為牠早在二○二二年就曾被澎湖當地人士目擊，代表牠在受傷後已靠自己撐了很長一段時間，「牠真的很堅強」。對醫療團隊來說，救回司康不只是救回一隻海龜，更像見證一場關於生命韌性的長期奮戰。

澎湖縣政府農漁局副局長陳銓汶說，司康當時狀況嚴重，留在澎湖恐難以處理，只能後送本島，所幸最後成功救回，成為重要的跨域合作經驗。澎湖過去就有類似機制，若野生動物有較棘手的醫療需求，會送至嘉義、高雄，再北上轉介專業單位救治。

澎湖 骨折

延伸閱讀

「活下來不容易」綠蠵龜司康脊椎斷裂、滿肚魚鉤休克 獸醫師揭搶救歷程

綠蠵龜「司康」兩度被評安樂死、一度手術休克 養傷678天今野放

好讀周報／一鯨落、萬物生…極罕見喙鯨科遺體沉眠小琉球海底

誤闖紐約社區…小黑熊長時間與警對峙 強撐2小時遭「強制請下樹」

相關新聞

牠撐很久 司康脊傷見證生命韌性奮戰

「牠真的很堅強，能活下來真的非常不容易。」中華鯨豚協會獸醫師陳毓蓉說，司康傷勢複雜且罕見，而牠之所以特別，是受傷後靠自己撐了很長一段時間，「對醫療團隊來說，不只是救回一隻海龜，更是見證一場關於生命韌性的長期奮戰」。

救援678天 綠蠵龜司康野放 重獲新生

兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經六七八天跨縣市搶救與復健，終於恢復正常下潛能力，昨天世界地球日在新北市淡水沙崙海水浴場順利野放。司康在眾人見證下緩緩游向大海，重獲新生。

野放最後關鍵 遠雄助重拾生存能力

綠蠵龜司康野放前，曾轉往花蓮遠雄海洋公園進行關鍵訓練與評估，讓牠重新具備野外生存能力。遠雄遊憩休閒事業品牌發展總監鄧淳仁說，這是整個救援過程的「最後一哩路」。

幽靈漁網危害生態 學者籲漁具實名制

歷經長達兩年多醫療救援，澎湖受傷綠蠵龜「司康」昨野放回歸大海。這場溫馨野放儀式背後隱藏著海洋生態日益嚴峻的生存危機，國立台灣海洋大學教授陳義雄語重心長地指出，看似生機蓬勃的海底礁岩區，如今已淪為充滿漁網、魚鉤及海廢的人類陷阱，「愛海洋不能只有口號」。

新聞眼／革龜悲歌 曝幸與不幸的保育課

綠蠵龜「司康」疑遭船隻撞擊還誤吞魚鉤，從死亡邊緣被救回，但今年三月宜蘭一隻革龜就沒這麼幸運，九公尺流刺網塞滿腸胃導致壞死，被救起仍喪命。幸與不幸之間，是漁業資源與海洋保護的拉扯。司康野放這堂感人的保育課，卻凸顯出有更多來不及被救援的「龜途」黑數。

動保用藥新制發布令今註銷 將訂定新修正管理辦法

農業部動植物防疫檢疫署今日表示，原規畫今年7月1日上路的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，今日註銷原發布令，農業部與衛生福利部後續將盡速研議新修正的辦法，確保制度更貼近臨床需求與動物醫療實務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。