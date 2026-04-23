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救援678天 綠蠵龜司康野放 重獲新生

聯合報／ 記者張策／新北報導
綠蠵龜「司康」歷經六七八天救傷復健，昨天下午順利在新北淡水沙崙沙灘野放，重返大海。記者林伯東／攝影
綠蠵龜「司康」歷經六七八天救傷復健，昨天下午順利在新北淡水沙崙沙灘野放，重返大海。記者林伯東／攝影

兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經六七八天跨縣市搶救與復健，終於恢復正常下潛能力，昨天世界地球日在新北市淡水沙崙海水浴場順利野放。司康在眾人見證下緩緩游向大海，重獲新生。

司康昨野放初下沙灘，前兩分鐘前進緩慢，爬行似略顯吃力，工作人員將牠移至更靠海處，才順利游向大海。但入海後牠一度出現方向猶豫，先往左游，又轉向右，短暫徘徊才游向外海。

「比預期還要順利。」中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，原擔心長時間收容後，海龜可能出現滯留或不易適應無邊際海域的情形，但司康很快就找到方向，整體狀況相當理想，也為這場近兩年的搶救畫下句點。後續協會將透過衛星發報器追蹤動向，觀察司康移動與覓食等適應狀況。

這場救援行動，創下了許多全國第一次紀錄，逾七百人參與，司康也是第一隻橫跨台灣海峽，經澎湖、嘉義、新北與花蓮移動逾五百公里的海龜，歷經四組醫療等團隊共同復健，也是首隻曾評估安樂死卻健康野放的海龜。

司康前年六月在澎湖虎井漁港被發現，打撈起前一周，當地已拍到牠異常漂浮海面，當時尚有活動力；第二次現身同一海域，明顯虛弱，才被打撈送醫。中華鯨豚協會判斷為廿五到卅歲成熟母龜，檢傷發現司康背甲有Ｈ型斷裂並延伸至脊椎，屬嚴重撞擊舊傷，傷口外觀凹凸不平、色澤類似糕點「司康」，因而得名。

曾鉦琮指出，司康傷勢幾乎都與人為活動有關，包括船隻撞擊與誤食釣具，加上脊椎受損影響腸胃蠕動，導致體內積氣、長期無法正常下潛，是醫療過程中最棘手的問題。

檢傷發現，司康體內有四支魚鉤分布於食道與腸道。曾鉦琮說，口腔與食道兩支以手術取出，但第一次手術時司康一度休克，「幾乎已踏進死亡」，靠施打腎上腺素等才救回一命。至於腸道後段的二支魚鉤，醫療團隊擔心手術造成更大創傷，決定保守處理，透過藥物促進腸胃蠕動，並調整飲食，其中一支魚鉤順利排泄出，另一支卻卡在肛門口近一個月，只能以內視鏡手術夾出。

「司康最讓人印象深刻的，是頑強的生命力。」曾鉦琮說，長達一年多，司康呈現漂浮狀態，無法穩定下潛，依經驗判斷復元可能性極低，醫療團隊曾兩度評估安樂死，「如果無法回到大海，對牠的生活品質並不好」。然而每當在關鍵時刻，司康都會出現「可能是一、二個月才看得出來的小進步」，讓團隊一次次決定繼續嘗試，「牠好像一直在告訴我們，牠還想活下去。」

為讓司康重新學會下潛，團隊除投予腸道蠕動藥物、調整飲食，也逐步復健，後期轉至花蓮遠雄海洋公園深水訓練。曾鉦琮說，當觀察到司康在較深水域中游泳穩定、能正常下潛，且進食與體態恢復良好，「那一刻我們才真的確定，牠可以回家了」。

新北 鯨豚 安樂死

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