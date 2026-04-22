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動保用藥新制發布令今註銷 將訂定新修正管理辦法
農業部動植物防疫檢疫署今日表示，原規畫今年7月1日上路的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，今日註銷原發布令，農業部與衛生福利部後續將盡速研議新修正的辦法，確保制度更貼近臨床需求與動物醫療實務。
防檢署說明，原辦法是為建立獸醫師使用人用藥品的合法供應與管理機制。然而，近期蒐集第一線獸醫師意見，於偏遠地區、夜間急診及特殊用藥情境下，可能面臨藥品取得不易或執行困難等問題，恐影響動物即時救治。為兼顧用藥安全與供應可近性，農業部與衛生福利部已共同檢討制度設計，認為有必要進一步強化配套措施及整體制度規劃，因此決定註銷原發布令，並依調整後政策方向重新研擬相關規範。
防檢署進一步表示，於制度調整及新制研議之過渡期間，仍可依「動物保護法」第4條第2項規定，於動物用藥不足時，由獸醫師依專業判斷使用經公告的人用藥物類別，相關藥品可由藥商或藥局供應予獸醫師，即現行供藥機制將持續運作，確保臨床用藥不中斷。
防檢署強調，後續將持續與獸醫界、藥界等相關利害關係人溝通，並納入飼主及野生動物救傷體系等各界意見；未來制度將以保障動物生命權與醫療權為前提，朝簡化行政程序、提升供藥及時性與飼主便利性，並兼顧用藥安全等方向精進制度設計，建立更完善且可行的寵物用藥管理機制。
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