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綠蠵龜司康從澎湖到新北搶救 澎湖：跨域合作救回一命

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
綠蠵龜「司康」歷經678天醫療與復健後順利野放，最早救援起點其實在澎湖。記者張策／攝影
綠蠵龜「司康」歷經678天醫療與復健後順利野放，最早救援起點其實在澎湖。記者張策／攝影

綠蠵龜「司康」歷經678天醫療與復健後順利野放，最早救援起點其實在澎湖。澎湖縣政府農漁局副局長陳銓汶表示，司康當時是在澎湖虎井離島的漁港內被民眾發現異常漂浮、無法下沉，通報海巡後啟動救傷機制，並由中央海洋保育署、澎湖縣政府及澎湖水試所共同處理，後續評估傷勢過重，澎湖已無法提供進一步醫療，才緊急轉送本島搶救。

陳銓汶表示，當時研判司康狀況嚴重，留在澎湖恐怕難以處理，只能在最壞情況下嘗試後送本島，所幸最後成功救回，也成為一次重要的跨域合作經驗。他指出，澎湖過去就有類似機制，若海龜或其他野生動物有較棘手的醫療需求，會透過台華輪或客輪運送至嘉義、高雄，再北上轉介專業單位救治，相關經費也有海保署支援。

至於最後選擇在新北野放，而非送回原棲地澎湖，陳銓汶說明，主要是考量司康好不容易復原，若再長途搭船返回澎湖，恐增加牠的負擔，因此以海龜本身狀態作為優先考量，選擇在新北沙灘野放。他指出，司康原本長期由新北中華鯨豚協會照護，後續因深水訓練需求才轉往花蓮遠雄海洋公園，待恢復正常後再回新北，整體安排都是以牠的身體條件為優先。

陳銓汶也提到，澎湖每年約有60至70隻海龜擱淺，其中成功救援存活的大約有10多至20隻，後續經治療穩定後，通常會於每年5、6月辦理野放。他表示，澎湖海龜擱淺原因多半仍與人為因素有關，包括船隻撞擊、誤食塑膠袋或魚鉤，導致消化不良、脹氣漂浮，若民眾及早發現並通報，仍有相當高的救援機會。

新北 海龜 野放 澎湖

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