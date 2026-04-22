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「活下來不容易」綠蠵龜司康脊椎斷裂、滿肚魚鉤休克 獸醫師揭搶救歷程

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
歷經678天救援與復健後，綠蠵龜「司康」終於順利野放。記者張策／攝影
歷經678天救援與復健後，綠蠵龜「司康」終於順利野放。記者張策／攝影

歷經678天救援與復健後，綠蠵龜「司康」終於順利野放。中華鯨豚協會獸醫師陳毓蓉表示，司康不僅背甲有嚴重H型斷裂，傷口還橫跨脊椎，體內更有4支魚鉤，傷勢複雜且罕見，「牠能活下來，真的是非常不容易」。

陳毓蓉指出，司康2024年6月在澎湖虎井漁港被發現漂浮，且這已是牠第二次被目擊異常漂浮。第一次被拍到時，牠雖然游泳能力已出問題，但仍有活動力；直到隔約一周後再度出現在同一漁港，活力明顯變差，才被打撈檢傷。當時牠背甲長滿藻類，顯示身體已十分虛弱，清理後更發現背甲前後顏色明顯不同，代表曾有嚴重外傷，因表面粗糙凹凸，實習生便以外型像糕點為由替牠取名「司康」。

經X光及後續電腦斷層檢查，醫療團隊確認司康體內共有4支魚鉤，分別位於嘴巴、食道及腸道後段。陳毓蓉表示，前端兩支魚鉤由台大動物醫院團隊以手術方式取出，但過程中因腸道積氣嚴重壓迫肺部，司康一度休克，所幸經急救才撿回一命，後續還一度併發急性腎衰竭，經兩周密集治療才從鬼門關前拉回。至於後段兩支魚鉤，因若直接開刀將造成更大創傷，因此採保守治療，以藥物促進腸胃蠕動，讓其中一支自然排出，另一支則在卡於肛門口約一個月後，才再以第二次內視鏡手術取出。

她說，司康最難處理的並非魚鉤，而是脊椎傷勢。電腦斷層顯示，牠的背甲骨折已橫跨脊椎，代表曾遭受非常嚴重撞擊，推測為船隻撞擊造成；雖然傷口是舊傷，且已自行癒合，但脊椎神經仍受損，連帶影響腸胃蠕動與排氣能力，造成體內大量積氣，導致牠長期漂浮在水面上，「就像抱著一顆氣球在游泳」。由於無法正常下潛、覓食，醫療團隊一度認為牠復原機率極低，甚至兩度評估安樂死。

不過，陳毓蓉表示，團隊始終沒有真正放棄，除了持續投予腸胃蠕動藥物，也用食物引導司康練習下潛，並將牠移入更大的5.5米圓池復健。雖然一開始長達一年多幾乎都漂在水面，但後來慢慢開始能在池底短暫休息，甚至逐漸增加水下停留時間。到2026年1月時，司康幾乎已能以平躺姿勢在池底休息，成為重要轉折點。

之後，司康再轉往花蓮遠雄海洋公園，進行更深水域的下潛訓練與停藥測試。陳毓蓉表示，在2公尺深池中，司康已能穩定下潛、正常活動，且無須再仰賴藥物，整體健康狀況達到野放標準。今年4月回到協會救傷站後，也再次接受電腦斷層檢查，顯示體內氣體已比早期大幅減少，骨骼癒合狀況也更穩定。

陳毓蓉說，司康的故事之所以特別，不只是因為牠曾重傷、休克、長期漂浮，最後還能重返大海，更因為牠早在2022年就曾被澎湖當地目擊，代表牠在受傷後其實已靠自己撐了很長一段時間，「牠真的很堅強」。對醫療團隊來說，司康不只是救回一隻海龜，更像是見證了一場關於生命韌性的長期奮戰。

澎湖 野放 綠蠵龜

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