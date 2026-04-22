最後一哩路最關鍵 遠雄訓練綠蠵龜「司康」重回野外本能

歷經長達678天醫療與復健的綠蠵龜「司康」，在野放前最後階段，轉往花蓮遠雄海洋公園進行關鍵訓練與評估。遠雄遊憩休閒事業品牌發展總監鄧淳仁表示，這一階段的任務並非醫療，而是讓海龜重新具備野外生存能力，是整個救援過程中「最後一哩路」。

鄧淳仁指出，司康在新北救傷期間已恢復基本下潛能力，但受限於水池深度，無法進一步確認其在自然環境中的表現，因此轉至具備不同水深場域的遠雄海洋公園進行後續訓練。「我們的水池可以像電梯一樣逐步加深，模擬海中環境，觀察牠在不同深度下的適應情況。」

他表示，評估重點包含兩大面向，一是下潛能力，確認司康能穩定潛水、不再持續漂浮；二是自主覓食能力。野放前，團隊不再以人工餵食為主，而是透過投放小魚或活體，引導司康自行捕食，讓其逐步恢復野生行為。

「這段其實最難的是，要照顧牠，但又不能讓牠習慣被照顧。」鄧淳仁說，團隊必須在醫療照護與降低人為干預之間取得平衡，一方面持續觀察健康狀況，另一方面讓海龜回歸自然本能，是極具挑戰的工作。

他指出，司康於4月轉入遠雄後，約一個多月即完成相關訓練，進度較原先預期更快，「其實我們自己也很感動」。他也強調，像司康這樣曾有脊椎受傷、又在人工環境中長期收容的個體，最終仍能恢復並野放，在國內外案例中都相當少見。

此次救援橫跨澎湖、新北與花蓮等地，整合多個單位接力完成。鄧淳仁表示，台灣保育類野生動物由地方政府主管，實務上常因風險考量影響救援推動，但此次在多方合作下順利完成，也展現跨縣市合作的可能性。