影／誤中非法鳥網 黑鳶「眨眼」獲救逃死…今野放振翅重返山林

一隻約2歲保育類黑鳶日前在基隆市暖暖運動公園後方山區誤中非法鳥網纏繞、幸運對救援人員「眨眼」獲救，經台灣猛禽研究會醫療團隊的細心照料康復，今天順利野放。當紙相一打開，黑鳶隨即展現強健的生命力，振翅高飛重返山林。

本月17日基隆動保所獲報暖暖山區有大型非法鳥網，當時網具上造成1隻保育類遊隼與10隻賽鴿慘死，這隻未成鳥黑鳶在收網時眨眼示意，展現極強的求生意志而獲救。

經送台灣猛禽研究會救治，體重約為710公克，經初步檢視體態略瘦且有脫水現象，左翅次級飛羽基部更有輕度切割傷。獸醫師給予皮下輸液、止痛等支持療法，並仔細拆除殘餘網目與處理傷口；初期該黑鳶精神萎靡，被妥善安置於病房中療養觀察。

基隆鳥會理事、台灣猛禽會救傷志工李知榕表示，黑鳶恢復狀況很好，並在身上裝發報器追蹤，今天到原棲地附近暖暖運動公園成功野放。

基隆動保所長陳柏廷說，所幸經過5日的休養與藥物治療，黑鳶脫水狀況大幅改善、食慾恢復正常，生理機能與活動力均顯著提升。醫療團隊隨後將其安置於大籠舍中，經評估確認其已具備正常的飛行能力，整體狀態順利達到野放標準。

動保所表示，目前已知在「暖壽山」及「幸大新東區社區後山」一帶，曾有架設鳥網的跡象，呼籲山友協助擔任「山林守護者」如發現非法鳥網或陷阱立即通報。依野生動物保育法，若因私設鳥網而獵捕到黑鳶、遊隼等保育類野生動物，最高得處5年以下有期徒刑。基隆市政府重申嚴正執法的決心，未來將持續透過公私協力加強山區巡視與清網作業，杜絕生態殺手，還給野生猛禽一個安全的生存空間。

市議員陳冠羽表示，市府早在2021、2022年間，曾為清除山徑中的山豬吊、捕獸夾及捕鴿網等非法獵具，與民間登山隊合作成立「山林守衛隊」，但目前卻已淪為低度運作。

陳冠羽指出，若市府真有決心面對問題，不應讓既有機制形同虛設，而應主動重啟並制度化運作，結合在地民間力量，建立每年一、兩次的常態巡查與民間通報機制，積極清除高風險非法獵具，並可提供通報獎金機制。