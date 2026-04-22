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歷經678天重生…綠蠵龜「司康」野放一度猶豫 最終順利游向大海

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
歷經近兩年救援與復健的綠蠵龜「司康」，今下午於新北淡水沙崙海水浴場野放。記者張策／攝影
歷經近兩年救援與復健的綠蠵龜「司康」，今下午於新北淡水沙崙海水浴場野放。記者張策／攝影

歷經近兩年救援與復健的綠蠵龜「司康」，今下午於新北淡水沙崙海水浴場野放。現場觀察，司康在沙灘上起初行動略顯遲緩，經工作人員調整位置後，最終順利游向大海，為這場長達678天的搶救畫下句點。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮指出，野放時為讓海龜儘快適應環境，會將其放置於較接近海水的位置，藉由海水刺激協助其恢復方向感。不過司康初下沙灘時，約2分鐘內前進緩慢、爬行略顯吃力，工作人員隨即將牠移至更靠近海水處。

接觸海水後，司康逐漸恢復動作，順利滑入海中，但入海後一度出現方向猶豫，先往左側游動，又轉向右側，短暫徘徊後才逐漸穩定，最終朝外海游去。曾鉦琮表示，原本擔心長時間收容後，海龜可能出現滯留或不易適應無邊際海域的情形，但司康很快就找到方向，「比預期還要順利」，整體狀況相當理想。

曾鉦琮也指出，長時間收容後的海龜，回到野外初期出現短暫不適應屬正常現象，後續將透過衛星發報器持續追蹤其動向，觀察其在自然環境中的適應狀況。

現場與會嘉賓合力將海龜「司康」抬往海邊。記者張策／攝影
現場與會嘉賓合力將海龜「司康」抬往海邊。記者張策／攝影

歷經近兩年救援與復健的綠蠵龜「司康」，今下午於新北淡水沙崙海水浴場野放，現場工作人員合影留念。記者張策／攝影
歷經近兩年救援與復健的綠蠵龜「司康」，今下午於新北淡水沙崙海水浴場野放，現場工作人員合影留念。記者張策／攝影

海龜 野放 淡水

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