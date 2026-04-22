聽新聞
0:00 / 0:00
歷經678天重生…綠蠵龜「司康」野放一度猶豫 最終順利游向大海
歷經近兩年救援與復健的綠蠵龜「司康」，今下午於新北淡水沙崙海水浴場野放。現場觀察，司康在沙灘上起初行動略顯遲緩，經工作人員調整位置後，最終順利游向大海，為這場長達678天的搶救畫下句點。
中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮指出，野放時為讓海龜儘快適應環境，會將其放置於較接近海水的位置，藉由海水刺激協助其恢復方向感。不過司康初下沙灘時，約2分鐘內前進緩慢、爬行略顯吃力，工作人員隨即將牠移至更靠近海水處。
接觸海水後，司康逐漸恢復動作，順利滑入海中，但入海後一度出現方向猶豫，先往左側游動，又轉向右側，短暫徘徊後才逐漸穩定，最終朝外海游去。曾鉦琮表示，原本擔心長時間收容後，海龜可能出現滯留或不易適應無邊際海域的情形，但司康很快就找到方向，「比預期還要順利」，整體狀況相當理想。
曾鉦琮也指出，長時間收容後的海龜，回到野外初期出現短暫不適應屬正常現象，後續將透過衛星發報器持續追蹤其動向，觀察其在自然環境中的適應狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。