寵物美容契約遭指難落實 農業部：誤解

日前有民意代表指寵物美容的定型化契約難落實。農業部今天澄清說明外界有多處誤解。

農業部為保障毛孩福利及維護消費雙方權益，114年5月12日公告犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項，日前有民意代表說，契約不易落實，引發業者恐慌。

農業部認為外界有誤解，對此發布新聞稿澄清。農業部指出，契約規定消費者留下地址、電話等資料，是為保障犬貓權益，若有緊急事件方便業者聯繫飼主，但無強制要求消費者提供身分證字號的規定。

另外，針對寵物美容業者提及「預付金額超過新台幣1萬元以上需銀行信託」，農業部表示，過去時有寵物飼主已預付金額，寵物美容業者後續卻因倒閉等因素無法提供服務的情況，為保障寵物飼主權益，訂定一定規模以上（業者販售的預付方案金額超過1萬元以上）的業者需提供履約保證，可透過採用犬、貓美容服務業者間互為連帶保證方式辦理，也可採銀行開立信託專戶管理。

有關業者提及「市面上沒有銀行辦理該業務，找不到銀行信託，擔心被罰」，農業部說，契約是以輔導業者合法化為優先，並非發現違規即逕行裁罰，且目前市面上沒有銀行作這項承保，將積極協調金融機構開辦預收款信託業務，並輔導成立相關公協會協助業者辦理連帶保證，業者不用擔心。

業者也關心犬、貓於美容服務期間，若發現犬、貓實施美容部位或生理健康有異常狀況，契約規定「應立即妥善處理」，農業部說，這是指美容服務業者於施行美容，如毛髮整理或指甲修剪時，如不慎造成寵物受傷，應即時執行基本處理，屬正常操作事項，如有必要應依約定送醫，且儘速通知消費者或其指定的緊急聯絡人。

農業部表示，犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項，是保障毛孩福利及維護消費雙方權益而訂定，並提供寵物美容服務業者揭露服務項目與收費資訊，同時也規定消費者應誠實告知寵物習性與健康狀況，倘不幸遇到消費糾紛或因寵物健康狀況衍生爭議時，消費雙方均可據以作為調解之依據。