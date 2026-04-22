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知名寵物食品湯罐驚見不明異物 飼主怒控：品牌信任徹底崩盤

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
飼主在知名寵物罐頭底部發現異物，質疑產品控管有問題。圖／飼主提供
飼主在知名寵物罐頭底部發現異物，質疑產品控管有問題。圖／飼主提供

嘉義一名長期購買某知名寵物食品的飼主，在餵食「無膠鮮肉煲」時，竟在罐頭底部發現一塊深褐色、質感如泡濕紙張的不明異物，令該名飼主驚覺品牌標榜的高品質把控恐有漏洞。飼主表示，這2年來對該品牌深信不疑，如今看到異物感到萬分自責，質疑毛孩近期毛量變少、眼屎增多與產品品質有關。飼主在「脆」社群媒體發文，2天來吸引逾35萬網友關切。

飼主表示，這款標榜成分單純、僅含雞肉與雞高湯的產品，竟然倒出不規則的塊狀異物，觸摸質感完全不像可食用肉類。事後聯絡客服，對方雖展開溫情攻勢，卻稱SGS及暐凱等檢驗機構不予受理「單一未知異物成分鑑定」，並要求收回異物進行內部顯微鏡觀察。飼主擔憂證物遭消滅，拒絕黑箱作業，決定將事件公開，並轉交公家單位處理。

飼主的發文吸引上萬網友關切，但也有網友認為，「對方其實是有在積極回應，也持續提出解決方案。對於飼主方面表示很心疼毛孩，但目前看起來並沒有先帶牠去就醫確認狀況，反而直接將像是夏季常見的掉毛情形歸因於罐頭，這樣的推論似乎有些過於直接。」

飼主回應，「因是長期食用該產品才會有所懷疑是不是因為這個異物原因導致狗狗出問題。」

針對後續賠償，飼主立場強硬，拒絕任何換貨或補償罐頭。飼主表示，廠商應即刻先行支付健檢費用，而非事後核銷，因產品問題造成的健康風險不應由飼主承擔。此外，飼主也要求品牌方停止以專業術語敷衍，應正面回應異物來源。

目前飼主手中仍留有同批次的未開封罐頭，保存期限至2028年10月17日。飼主計畫這幾天帶著所有證據前往動保處、消保官處申訴，並向立委陳情介入調查，呼籲家裡有同批號產品的飼主務必檢查底部，不要讓對品牌的信任建築在毛孩健康風險上。

飼主在知名罐頭底部發現異物，質疑產品控管有問題，並在脆上面發文，2天以來吸引逾35萬人關注。圖／飼主提供
飼主在知名罐頭底部發現異物，質疑產品控管有問題，並在脆上面發文，2天以來吸引逾35萬人關注。圖／飼主提供

寵物 嘉義

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