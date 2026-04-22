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綠蠵龜「司康」兩度被評安樂死、一度手術休克 養傷678天今野放

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健，今於淡水沙崙海水浴場野放。記者張策／攝影
兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健，今於淡水沙崙海水浴場野放。記者張策／攝影

2度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健，終於恢復正常下潛能力，今於新北市淡水沙崙海水浴場野放，走出一段從死亡邊緣掙扎求生的復原之路。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮表示，司康於2024年6月在澎湖虎井漁港被發現漂浮海面，其實在被打撈前一周，當地已拍攝到牠異常漂浮的影像，當時尚有活動力；直到第2次再度出現在同一海域時，已明顯虛弱，才被打撈送醫，「那時候牠的狀況，就已經需要立即介入醫療」。

經檢傷發現，司康背甲有H型斷裂並延伸至脊椎，屬嚴重撞擊舊傷，體內另有4支魚鉤，分布於食道與腸道。曾鉦琮指出，這些傷勢幾乎都與人為活動有關，包括船隻撞擊與誤食釣具，加上脊椎受損影響腸胃蠕動，導致體內積氣、長期無法正常下潛，是整體醫療中最棘手的問題。

醫療團隊透過電腦斷層定位魚鉤位置，確認司康體內共有4支魚鉤。曾鉦琮說，其中2支位於口腔與食道，評估後以手術方式取出，但在第一次手術過程中，司康一度休克，「幾乎已經踏進死亡」，所幸經施打腎上腺素等緊急處置才將牠救回。

至於位於腸道後段的2支魚鉤，醫療團隊考量若直接手術恐造成更大創傷，改採保守方式處理，透過藥物促進腸胃蠕動，並調整飲食增加排出機會。其中1支魚鉤隨排泄自然排出，另1支則長時間卡在肛門口，歷經約1個月仍未排出，最終再透過內視鏡手術夾出，才完成4支魚鉤的移除。

曾鉦琮表示，司康曾長達一年多時間呈現漂浮狀態，無法穩定下潛，依過往經驗判斷復原機率極低，因此醫療團隊曾2度評估安樂死，「因為如果牠只能長期收容、無法回到大海，其實對牠的生活品質並不好」。然而每一次在關鍵時刻，司康都會出現些微進步，「可能是1、2個月才看得出來的那種小進步」，也讓團隊一次次選擇繼續嘗試。

為了讓牠重新學會下潛，團隊除了投予腸道蠕動藥物、調整飲食，也透過空間與行為引導逐步復健，後期更轉至花蓮遠雄海洋公園進行深水訓練。曾鉦琮說，當觀察到司康在較深水域中游泳穩定、能正常下潛，且進食與體態恢復良好，「那一刻我們才真的確定，牠可以回家了」。

他也提到，司康名稱來自救傷團隊的觀察，因其背甲傷口外觀凹凸不平、色澤類似糕點「司康」，因此以此命名，成為陪伴牠復原過程的象徵。

曾鉦琮表示，司康一路走來最讓人印象深刻的，不只是醫療團隊的投入，還有牠本身展現出的頑強生命力。「牠每一次在我們評估要不要放棄的時候，都會再給我們一點點進步的訊號，」他說，這些進步雖然細微，甚至需要一兩個月才看得出來，但也正是這樣的變化，讓團隊持續堅持，「牠好像一直在告訴我們，牠還想活下去」。

這場救援歷時近兩年，整合海洋保育署、澎湖縣政府、新北市政府、花蓮縣政府及多個醫療單位，參與人次超過700人。曾鉦琮表示，這不只是醫療團隊的努力，「更重要的是很多志工每天陪著牠、照顧牠」，長時間累積下來，讓這隻海龜有機會撐過最艱難的時刻。

協會指出，司康野放後將裝設衛星發報器持續追蹤，觀察其在野外的移動與覓食情形，也不排除有機會回到原本棲地澎湖海域。曾鉦琮說，「牠接下來要面對的，是重新在大海中生活、自主尋找食物」，但也相信牠已經具備這樣的能力。

一度兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健，今於淡水沙崙海水浴場野放。記者張策／攝影
一度兩度被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健，今於淡水沙崙海水浴場野放。記者張策／攝影

中華鯨豚協會今於淡水福容飯店進行野放記者會，秘書長曾鉦琮致詞。記者張策／攝影
中華鯨豚協會今於淡水福容飯店進行野放記者會，秘書長曾鉦琮致詞。記者張策／攝影

鯨豚 野放 淡水 綠蠵龜 澎湖

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