快訊

知名火雞肉飯吃出刀片！苦主嚇喊「不敢再買」 高市衛生局開鍘

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

聽新聞
0:00 / 0:00

綠蠵龜受困岸際 澎湖海巡與海保署助重返大海

中央社／ 澎湖縣22日電
一隻綠蠵龜意外擱淺澎湖赤崁牛踏尾岸際，海巡署第七岸巡隊巡查時發現，由於綠蠵龜無外傷等異狀，且活動力表現尚佳，當場配合海水漲潮之際進行野放。（第七岸巡隊提供）中央社
一隻綠蠵龜意外擱淺澎湖赤崁牛踏尾岸際，海巡署第七岸巡隊巡查時發現，由於綠蠵龜無外傷等異狀，且活動力表現尚佳，當場配合海水漲潮之際進行野放。（第七岸巡隊提供）中央社

海巡署第七岸巡隊今天上午執行岸際巡查，發現一隻受保育的綠蠵龜意外擱淺澎湖赤崁牛踏尾岸際，由於綠蠵龜無外傷等異狀，且活動力表現尚佳，當場配合海水漲潮之際進行野放

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊表示，白沙赤崁安檢所安檢人員今天上午6時43分許執行岸際巡查時，於牛踏尾岸際發現一隻活體海龜受困沙灘。

第七岸巡隊隨即聯繫海洋保育署前往了解，經初步鑑定品種為綠蠵龜，確認綠蠵龜體表並無外傷，活動力表現尚佳，且生命徵象穩定，配合海水滿潮時段，在赤崁沙灘進行野放重返大海。

第七岸巡隊表示，這隻受困岸際的綠蠵龜，體長約54公分、寬42公分，狀況良好。

第七岸巡隊表示，守護海洋資源與生態多樣性為海巡署核心任務。民眾若於岸際發現鯨豚或海龜受困、擱淺等情事，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將於第一時間派員前往協處，共同守護珍貴海洋資源。

海洋 海巡署 野放

延伸閱讀

大陸海警、公務船侵擾金門水域 海巡併航監控

好讀周報／一鯨落、萬物生…極罕見喙鯨科遺體沉眠小琉球海底

為趕工程竟盜國土資源！金門萬方海砂遭挖走 工地主任遭訴

深夜85浬吊掛 黑鷹直升機、海巡海空接力救受傷印尼漁工

相關新聞

綠蠵龜「司康」兩度被評安樂死、一度手術休克 養傷678天今野放

2次被評估安樂死、手術中曾休克的綠蠵龜「司康」，歷經678天跨縣市醫療與復健，終於恢復正常下潛能力，今於新北市淡水沙崙海水浴場野放，走出一段從死亡邊緣掙扎求生的復原之路。

響應世界閱讀日 壽山動物園為黑猩猩特製藏食紙書

響應4月23日「世界閱讀日」，壽山動物園發揮創意，攜手園區志工為黑猩猩打造「藏食瓦楞紙書」，讓黑猩猩動腦又動手，才能享用...

台東卑南山區黑熊接連現蹤 利嘉、下賓朗捕捉V字胸斑身影

台東卑南山區近期接連出現台灣黑熊蹤跡，讓在地生態再度受到關注。利嘉部落於2月26日率先拍攝到今年首筆黑熊影像，隨後下賓朗部落也在3月15日透過監測設備捕捉到另1隻黑熊現身，畫面中胸前清晰可見標誌性的「V字白斑」，相當醒目。

SPA、水療、游泳課…毛孩高端服務商機大

寵物美容商機可觀，以最基礎的洗澡為例，收費從單次四百至上千元不等，業者還標榜水療、ＳＰＡ、牛奶浴等升級服務，寵愛毛孩的飼主仍願意掏錢埋單。業者說，寵物商機無限，飼主將毛孩當家人，花在寵物身上比對自己更捨得。

寵物醫療收費不一 醫籲落實獸醫法

寵物醫療也屢爆爭議，但欠缺專屬定型化契約。北市獸醫師公會副理事長楊靜宇表示，寵物醫療涉及多物種的確複雜，但寵物醫療若能好好落實「獸醫師法」，會比定型化契約還完美。

寵物美容定型化契約 爆5大缺失

繼動物用藥新制農業部拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」也衍生不少消費糾紛。議員接獲民眾陳情，整理出定型化契約五大缺失：契約禁止加收費用，但飼主先被「收好收滿」；寵物異常傷亡如何妥善處理；寵物美容逾時定義不明；契約需填身分證字號讓飼主憂個資外洩；包月收費逾一萬元要求業者要銀行信託等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。