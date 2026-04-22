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綠蠵龜受困岸際 澎湖海巡與海保署助重返大海
海巡署第七岸巡隊今天上午執行岸際巡查，發現一隻受保育的綠蠵龜意外擱淺澎湖赤崁牛踏尾岸際，由於綠蠵龜無外傷等異狀，且活動力表現尚佳，當場配合海水漲潮之際進行野放。
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊表示，白沙赤崁安檢所安檢人員今天上午6時43分許執行岸際巡查時，於牛踏尾岸際發現一隻活體海龜受困沙灘。
第七岸巡隊隨即聯繫海洋保育署前往了解，經初步鑑定品種為綠蠵龜，確認綠蠵龜體表並無外傷，活動力表現尚佳，且生命徵象穩定，配合海水滿潮時段，在赤崁沙灘進行野放重返大海。
第七岸巡隊表示，這隻受困岸際的綠蠵龜，體長約54公分、寬42公分，狀況良好。
第七岸巡隊表示，守護海洋資源與生態多樣性為海巡署核心任務。民眾若於岸際發現鯨豚或海龜受困、擱淺等情事，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡單位將於第一時間派員前往協處，共同守護珍貴海洋資源。
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