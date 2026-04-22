雪霸「七家灣溪找鳥趣」發表會5月9日登場 即起開放報名

雪霸國家公園管理處5月9日（周六）上午將於台中國立公共資訊圖書館國際會議廳舉辦「七家灣溪找鳥趣」年度保育研究成果發表會，帶領民眾接觸雪霸國家公園豐富的高山溪流鳥類資源，進一步瞭解在七家灣溪有趣的鳥類研究小發現，雪管處歡迎對鳥類或雪霸國家公園有興趣的民眾前來參加。

雪管處表示，園方每年精選前一年度精彩豐富的研究調查成果，邀研究團隊公開分享，今年演講主題為「七家灣溪找鳥趣」。在雪霸國家公園武陵地區，清澈的七家灣溪中不僅有國寶魚，也是許多溪流鳥類的家園。不過每當颱風來襲，山洪爆發的滾滾溪水，會對溪流鳥類有什麼影響？鳥類是否會有適應洪水的生活方式？

雪管處特別邀國立屏東科技大學助理教授洪孝宇分享七家灣溪長達20年的鳥類生態研究，解析河烏、鉛色水鶇、紫嘯鶇等溪流鳥類不同的生存策略，同時可一窺溪流生態系中，台灣最大且神祕的貓頭鷹「黃魚鴞」的真實面貌。雪管處期許透過第一線研究人員的分享讓民眾進一步瞭解雪霸國家公園長期的生態調查投入成果及資源調查的重要性。

雪管處表示，這次成果發表會即日起開放網路報名，全程參與活動者可登錄終身學習時數及環境教育時數2小時。為節能減碳，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具來參加，並可獲得雪管處提供的精美宣導品小禮物，活動洽詢電話（037）996100轉702，保育研究科董小姐。

雪霸國家公園年度成果發表會活動海報。圖／雪霸國家公園管理處提供

研究團隊架設棲架拍攝到黃魚鴞停棲。圖／雪霸國家公園管理處提供