台東卑南山區黑熊接連現蹤 利嘉、下賓朗捕捉V字胸斑身影

台東卑南山區近期接連出現台灣黑熊蹤跡，讓在地生態再度受到關注。利嘉部落於2月26日率先拍攝到今年首筆黑熊影像，隨後下賓朗部落也在3月15日透過監測設備捕捉到另1隻黑熊現身，畫面中胸前清晰可見標誌性的「V字白斑」，相當醒目。

林業及自然保育署台東分署指出，黑熊接連現蹤，顯示卑南山林環境具備良好棲地條件，也反映部落長期參與巡守與保育工作的成果。透過推動「黑熊生態服務給付計畫」，鼓勵部落投入監測與回報機制，逐步建立人與野生動物之間的安全距離。

有部落居民表示，過去較少有機會直接觀察到黑熊活動，如今透過影像紀錄，不僅讓人驚喜，也更加意識到與野生動物共處的重要性，「山林變好了，牠們才會回來」。

林業保育單位也提醒，民眾進入山區應加強食物管理，避免廚餘或飼料外露，以免吸引黑熊或其他野生動物靠近聚落。如有需要，可向各地工作站申請更換改良式獵具，降低誤捕風險；若發現黑熊或野生動物受困，應立即通報相關單位處理。

相關單位呼籲，黑熊現蹤是生態復甦的正面訊號，但同時也需提高警覺，透過良好管理與通報機制，才能在保育與安全之間取得平衡，實現人熊共存的目標。