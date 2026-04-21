虛弱小黑貓躺路邊 新北動保員救援治療逃離鬼門關

今年3月上旬，新北市動保處接獲民眾通報，在新莊區新泰路附近救援一隻非常虛弱的小貓，八里動物之家獲報後立即派員救援，經獸醫師檢診發現牠可能正遭受多種惡病質侵襲，經診治後小貓逐漸回復元氣，目前安置於八里動物之家，等待有緣人帶牠回家。

通報的民眾劉先生表示，當時在新莊區新泰路附近發現一隻小貓，感覺非常虛弱，且也沒有母貓在旁照顧，趕緊通報動保處協助，經八里動物之家獸醫師黃勁達初步檢查，小貓有營養不良及嚴重脫水情形，貓瘟試驗呈陽性，眼鼻分泌物濃稠，牙齦蒼白，且身上還有跳蚤，健康狀況不佳，因小貓生命跡象不穩定，且可能同時被多種細菌、病毒及寄生蟲感染，僅能以支持性療法幫助牠，提升牠自體免疫力對抗病魔。

動保員劉可茵表示，重症小貓照護難度相當高，每日少量多餐灌食，還要確定牠能吞嚥以免嗆到，給藥及其他護理也須很謹慎，雖然小貓身體虛弱，但明確感受到牠堅定的求生慾望，不放棄活著的信念，所幸在八里動物之家人員及志工的悉心照料下，小貓逐漸回復元氣，貓瘟也痊癒，取名為「小小黑」，歷劫歸來的牠一定會將幸運帶給新主人。

動保處表示，像「小小黑」這樣的案例很多，八里動物之家貓舍的「小巴」也是被救援的毛寶貝，入所時還是隻幼貓，罹患貓瘟，且因病毒感染造成瞼球嚴重沾黏，經評估後執行摘眼手術；「旺來」是因外傷嚴重被送來的愛滋貓，入所時傷口見骨，承受極大的痛苦。

動保處說，而「黛玉」是一隻罹患腎衰竭的老貓，剛來的時候身形消瘦，極度虛弱無法自理生活，這些毛寶貝都是從生命瀕危到重新站起的案例，雖然過程相當艱難，但工作人員很努力不放棄任何拯救生命的機會，這些故事相當振奮人心，也歡迎民眾來參觀八里動物之家跟牠們交朋友。如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網網址或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

「黛玉」是一隻罹患腎衰竭的老貓，剛來的時候身形消瘦，極度虛弱無法自理生活，如今狀況良好。圖／新北市動保處提供