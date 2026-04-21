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座落大湳森林公園 桃園市今成立野生動物救傷收容中心

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影

明天是422世界地球日，桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。據統計，桃園市1年收容及野放野生動物共2328隻，9成為鳥類，民眾若發現動物需要救傷，可撥1999通報，轉由救傷收容中心專責處理。

桃園市長張善政、農業局張陳冠義、林保署新竹分署長夏榮生等人今天早上出席揭牌儀式。張善政表示，大湳森林公園前身為國軍龍騰營區於2017年撤營，市府利用既有空間活化，斥資2千多萬元整建原營區「修車棚」及「貴賓室」，分別作為診療手術及收容復健與教育訓練空間，每年編列三、四百萬元維護營運。

揭牌儀式後，一行人也參訪全新啟用的野生動物救傷收容中心，除了內部有急診診療、X光室與照養室、復原休養等分區空間及相關專業設備外，建築外牆也以45萬5000片馬賽克磚，拼貼出高5公尺、寬8公尺的Q版動物卡通圖，展現動物救傷專業意象。

市府農業局強調，中心揭牌這不僅是桃園市保育政策的重要里程碑，也將加強推動民眾宣導、志工培訓與校園教育，強化正確救傷觀念，減少落巢、誤救及人為干擾。

農業局統計，桃園市2025年全年收容及野放野生動物共計2328隻，其中約九成為鳥類，另包含穿山甲、白鼻心、山羌等哺乳類，以及柴棺龜、食蛇龜等保育類爬蟲動物；保育類野生動物經救傷並成功野放者計 18種、98隻，顯示桃園市在保育與救傷量能持續提升。

野生動物救傷收容中心由市府委託桃園市野鳥學會營運，學會前理事長吳豫州說，身為進步城市要善待每一種生物，桃園市達到此目標，如今成立完善的野生動物救傷收容中心，讓不幸失親、受傷的野生動物能獲得救治重返天空或野地。

吳豫州也提醒民眾在路邊遇到落難的野生動物不要擅自帶回家，應該向市府通報，中心24小時能受理救傷，加上位處都會區，聘有2名獸醫師、3名照養員可即時給予照養，民眾不需支付任何費用，待野生動物治療休養復原後，會評估野放。

桃園市野鳥學會理事長范卓昭說，過去鳥會自己成立的舊傷診所是與熱心的校長夫妻以1元租金承租透天厝，7年來從事無數救傷工作，曾協助被捕獸夾夾傷的懷孕鼬獾生產，細心照料鼬獾一家3口野放回大自然。

但救治環境較小作業空間侷促，若要照X光要送到外頭診所，如今搬進野生動物救傷收容中心環境升級，中心內目前照養20多隻野生動物，有大赤鼯鼠、五色鳥、珠頸斑鳩，且大湳森林公園環境好，野鳥也能就近野放，是絕佳的收容場域。

桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影

桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，市長張善政等人參訪環境。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，市長張善政等人參訪環境。記者張裕珍／攝影

桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，周邊環境優美宜人。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，周邊環境優美宜人。記者張裕珍／攝影

桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，有治療空間與X光室。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，有治療空間與X光室。記者張裕珍／攝影

桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影

桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影

桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影
桃園市政府今天在八德區大湳森林公園揭牌成立「桃園市野生動物救傷收容中心」，是桃園市首座兼具野生動物救援、醫療、收容、復健及教育推廣功能專業場域。記者張裕珍／攝影

新竹 桃園 林保署

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