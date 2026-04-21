快訊

MLB／李灝宇敲雙安！生涯首長打是直擊「綠色怪物」二壘打

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物醫療收費不一 醫籲落實獸醫法

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
寵物醫療包含檢查、麻醉、手術等，難用單一標準範本定義責任。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
寵物醫療包含檢查、麻醉、手術等，難用單一標準範本定義責任。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

寵物醫療也屢爆爭議，但欠缺專屬定型化契約。北市獸醫師公會副理事長楊靜宇表示，寵物醫療涉及多物種的確複雜，但寵物醫療若能好好落實「獸醫師法」，會比定型化契約還完美。

寵物醫療包含檢查、麻醉、手術等，難用單一標準範本定義責任，但也因寵物醫療收費不一，屢屢引發消費爭議。

根據北市法務局統計，台北市近五年寵物消費爭議，寵物醫療爭議共計七十三件，每年約十二至十六件；寵物美容爭議近五年有十八件。

寵物醫療是否也該有專屬定型化契約？本身是獸醫師的楊靜宇說，因寵物醫療涉及到相當多物種，這些寵物送來的時候都是生病狀況，牽扯的狀況太多，儘管農業部動植物防疫檢疫署也有考慮到這問題，但樣態實在太複雜。

楊靜宇說，還是要回歸獸醫師法落實三大重點，首先是獸醫親自診斷，再者是獸醫詳細說明寵物病情；該有的檢驗報告要如實交給飼主，飼主也有權利檢視開什麼藥等資訊，「如果能落實這些面向，會比定型化契約還完美」。

北市消保官葉家豪指出，飼主尋找寵物醫院或美容業者，要找信譽優良店家，避免購買預付型、儲值型商品，就醫或美容前一定要確認各項收費標準。若不幸發生寵物受傷等意外，務必第一時間拍照存證，並保留所有收據及對話紀錄。

獸醫師 寵物

延伸閱讀

寵物醫療收費不一屢爆爭議 專家曝原因：難有定型化契約

寵物美容定型化契約上路後消費爭議暴增 北市消保官曝「這樣態」最多

議員批寵物美容新制爭議多 北市府：持續輔導盤點

「寵物美容契約」上路卡關？ 北市公會說明解套：先宣導不急開罰

相關新聞

寵物醫療收費不一 醫籲落實獸醫法

寵物醫療也屢爆爭議，但欠缺專屬定型化契約。北市獸醫師公會副理事長楊靜宇表示，寵物醫療涉及多物種的確複雜，但寵物醫療若能好好落實「獸醫師法」，會比定型化契約還完美。

SPA、水療、游泳課…毛孩高端服務商機大

寵物美容商機可觀，以最基礎的洗澡為例，收費從單次四百至上千元不等，業者還標榜水療、ＳＰＡ、牛奶浴等升級服務，寵愛毛孩的飼主仍願意掏錢埋單。業者說，寵物商機無限，飼主將毛孩當家人，花在寵物身上比對自己更捨得。

寵物美容定型化契約 爆5大缺失

繼動物用藥新制農業部拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」也衍生不少消費糾紛。議員接獲民眾陳情，整理出定型化契約五大缺失：契約禁止加收費用，但飼主先被「收好收滿」；寵物異常傷亡如何妥善處理；寵物美容逾時定義不明；契約需填身分證字號讓飼主憂個資外洩；包月收費逾一萬元要求業者要銀行信託等。

家貓數量 首度超越家犬

農業部昨發布二○二五年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數一四六萬二五二八隻，相較上期二○二三年統計的一四八萬六三七隻，減少一萬八一○九隻；家貓則為一七四萬二○三三隻，相較上期大增四十三萬五八四隻，大增近百分之卅三，這也是家貓數量首度超越家犬，被喻為「貓派」勝過「狗派」。

寵物美容定型化契約爭議多！議員批稽查慢 北市動保處曝原因

繼動物用藥新制缺配套農業部拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」也遭質疑亂象多。議員也呼籲要加強與業者溝通，同時加快稽查速度，完善機制，避免有人鑽漏洞。北市動保處表示，首年會以輔導業者為主稽查進度較慢，未來也會慢慢提升相關量能。

「寵物美容契約」上路卡關？ 北市公會說明解套：先宣導不急開罰

農業部推行「寵物美容定型化契約」，卻有不少業者喊第一線難執行。台北市寵物商業同業公會表示，經過與農業部等溝通後，在法規上都有所放寬和調整以符合業者需求，同時也持續與地方動保處溝通，先以宣導為主，不會貿然開單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。