寵物美容定型化契約 爆5大缺失

繼動物用藥新制農業部拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」也衍生不少消費糾紛。議員接獲民眾陳情，整理出定型化契約五大缺失：契約禁止加收費用，但飼主先被「收好收滿」；寵物異常傷亡如何妥善處理；寵物美容逾時定義不明；契約需填身分證字號讓飼主憂個資外洩；包月收費逾一萬元要求業者要銀行信託等。

根據北市動保處統計，北市家犬已逾十三萬隻、家貓十一萬隻。隨著寵物美容普及，寵物洗澡美容過程猝逝、意外受傷等事件時有所聞，為避免爭議，中央去年五月定型化契約上路，全國一體適用。不過，議員張志豪指出，定型化契約從制度設計、執行層面，均與現實存在落差，加上很多業者沒有加入公會，導致契約上路很多業者不知情，若被稽查且未於期限內改正，最高可罰卅萬元，對小型業者衝擊大。

「定型化契約上路，價格就直接被收好收滿。」北市議員林珍羽表示，有飼主反映，因定型化契約規定不能再加收費用，導致業者的價格一開始就直接加滿，如洗澡七百元，過去如需再除廢毛就視狀況加收一百至五百元，現在卻是直接就是七百加收五百元。

林珍羽指出，定型化契約第六條規定，美容期間若寵物異常或死亡應立即「妥善處理」，但如何妥善處理定義不明，可能導致業者根本不敢收年邁犬貓，避免麻煩或紛爭。還有契約規定只要包月逾一萬元業者要有銀行信託，但根本沒有銀行承辦信託業務；逾時費定義應更釐清；飼主也擔心簽訂定型化契約需填身分證字號，有個資外洩疑慮。

議員李明賢說，近年寵物美容爭議多，定型化契約出爐後，的確有許多業者反彈，質疑許多規定窒礙難行，價目也欠缺公開透明，包含美容師等級、方案套餐等落差極大，他贊成透過契約保護消費者，政府也應加強和業者溝通。

台灣寵物美容師協會籌備副主任Danny表示，全北市約一至兩百家僅做美容的寵物店，定型化契約公布後，對寵物在美容過程受傷等責任，缺乏客觀機制，寵物也無法言語，只能憑業者、飼主各說各話來認定。他曾幫寵物剪指甲流血遭客訴，多數寵物太久沒修指甲修剪時微量流血是很常見，定型化契約卻無標準，導致不少爭議。

台北市寵物商業同業公會表示，寵物美容前，揭露犬貓年齡和身心狀況，實務上確實有必要，若飼主無法明確列舉，契約也會有項目須勾選擔保寵物沒有健康問題，責任就不會強加在業者身上，公會將協助舉辦線上、實體說明會，促進意見交流。

北市產發局長陳俊安說，北市會將第一線面臨的困境向中央反映，至於三月起啟動稽查，還是以勸導、輔導優先。