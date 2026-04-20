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寵物美容定型化契約爭議多！議員批稽查慢 北市動保處曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
農業部去年推行「寵物美容定型化契約」，但從規定到執行問題多，寵物美容業者投訴實施新制遇到的困境，包括業者執行層面的配套不足，包括未明確列出費用導致事後加價、動物死亡責任鑑定困難、美容逾時費與寄養許可衝突等。記者余承翰／攝影
農業部去年推行「寵物美容定型化契約」，但從規定到執行問題多，寵物美容業者投訴實施新制遇到的困境，包括業者執行層面的配套不足，包括未明確列出費用導致事後加價、動物死亡責任鑑定困難、美容逾時費與寄養許可衝突等。記者余承翰／攝影

繼動物用藥新制缺配套農業部拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」也遭質疑亂象多。議員也呼籲要加強與業者溝通，同時加快稽查速度，完善機制，避免有人鑽漏洞。北市動保處表示，首年會以輔導業者為主稽查進度較慢，未來也會慢慢提升相關量能。

議員李明賢指出，近5年美容消費爭議包含洗澡後受傷死亡、儲值金爭議、無預警停業、品質、加收費用爭議等，但定型化契約出爐後，接獲很多業者反彈認為規定中有許多窒礙難行之處，而價目表現行也缺乏公開透明疑慮，包含規模大小、美容師等級、方案套餐等，落差極大，也很容易引起消費糾紛。

李明賢說，既然已有定型化契約應落實稽查，他也贊成透過契約保護消費者，但也要加強和業者溝通，不能把業者逼到明面變成暗面，機制要完善避免鑽漏洞，現行還有很多要在精進之處。

動保處長陳英豪說，由於是首年上路，目前稽查大多仍以輔導、教導形式為主，今年預計稽查127家目前已完成稽查26家，會花比較多時間和業者溝通，稽查量能會比較慢提升，大多數業者也都配合並將定型化契約給張貼店外，違規狀況也不多，後續若中央規定沒有調整，就會依照相關規定來決定是否開罰。

寵物 李明賢

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