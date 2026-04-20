「寵物美容契約」上路卡關？ 北市公會說明解套：先宣導不急開罰

農業部推行「寵物美容定型化契約」，卻有不少業者喊第一線難執行。台北市寵物商業同業公會表示，經過與農業部等溝通後，在法規上都有所放寬和調整以符合業者需求，同時也持續與地方動保處溝通，先以宣導為主，不會貿然開單。

台北市寵物商業同業公會理事曾麒頴表示，與農業部多次溝通後達成共識，包含在實體公告上面，已附加可以放置實體海報或電子平板，二擇一方式來進行。

在揭露犬貓的年齡和身心狀況，他說，實務上確實有必要，「如果是熟客就還好，每個禮拜都會來，但是生客的話，業者也會緊張，會不會有身心疾病，甚至是不是棄養？」若飼主無法明確列舉，也會有選單勾選擔保寵物沒有健康問題，「責任就不會強加在業者身上。」

他也說，目前契約公告中，也有口頭合議的非要式契約，但在定型化契約會有定價，如果是個案收費，保留業者能自行填寫的區域，「業者可能會先目測狗狗清潔的狀況，所以提供收費區間，就會強烈建議業者要先白紙黑字寫下。」

另外，針對談及一萬元以上收費需要銀行信託。曾麒頴說，這主要是「亞歷山大事件」後訂定，通常極少數會有遇到每個月修剪會到一萬元，除非是精緻化或者高140公分到150公分的巨型貴賓，一次美容就要3000元到4000元，就可能會超出金額，目前已有中華民國寵物產業品質保障協會正在談信託，或是業者以拆單方式，都有解決方案。

他說，目前公會協助農業部舉辦五場說明會，包含線上、實體等。執行端的地方動保處部分也有承諾會先以輔導代替開罰，希望能將相關疑慮部分釋疑，而北市寵物商業同業公會的會員也都有加強宣導，不會冒然開單。